  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize!

Türk Pop Müziği’nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize!

İngiltere Sanat Konseyi, bir ilke imza atarak Mustafa Sandal'a “uluslararası sanatçı” statüsüyle ömür boyu geçerli 'Global Sanatçı Vizesi' verdi. Sandal, bu belgeyle İngiltere'de oturum izni de kazandı.

Son Güncelleme:
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 1

Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Mustafa Sandal, İngiltere'den kariyeri açısından büyük önem taşıyan bir onur aldı. İngiltere Kültür Bakanlığı'na bağlı İngiltere Sanat Konseyi, tarihinde ilk kez bir Türk şarkıcıyı “uluslararası sanatçı” statüsüne layık görerek Sandal'a ömür boyu geçerli ‘Global Sanatçı Vizesi’ verdi.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 2

Konsey'in bu özel belgeyi İngiltere İçişleri Bakanlığı'na göndermesinin ardından, ünlü sanatçı için aynı zamanda oturum belgesi de düzenlenmiş oldu.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 3

VİZE ENGELLERİNE KARŞI GELEN PRESTİJLİ ONAY

Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, İngiltere Kültür Bakanlığı'nın resmi yazısında, Mustafa Sandal'ın dünya çapındaki başarılarına dikkat çekildi.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 4

Yazıda, sanatçının küresel ödülleri, konserleri ve 8 dile çevrilen bestelerinin 24 farklı ülkede liste başı olduğundan söz edildi.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 5

Bu gelişme, son yıllarda İngiliz hükümetinin AB'den ayrılması sonrası vize işlemlerini kısıtlaması nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Fazıl Say (2019) ve Athena grubu (Mayıs ayında) gibi sanatçıların yaşadığı vize engellerinin ardından geldi.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 6

İngiltere, uluslararası başarıya sahip bilim insanları ve sanatçıları ülkeye çekmek amacıyla bu özel vize uygulamasını hayata geçirmişti.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 7

"BİR TÜRK SANATÇI OLARAK ONUR DUYDUM"

İngiltere'den aldığı bu prestijli vize ve oturum izni hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Sandal, duygularını dile getirdi:

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 8

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970'te İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işletme eğitimini yarıda bırakarak müzik kariyerine odaklandı.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 9

90'lı yılların başında Sezen Aksu ve Tarkan gibi isimlerle besteci ve aranjör olarak çalışan Sandal, 1994'te yayımladığı Suç Bende albümüyle solo kariyerine adım attı.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 10

Gölgede Aynı (1996) ve Detay (1998) gibi albümleriyle uluslararası tanınırlık kazandı. Özellikle "Araba" ve "İsyankar" gibi şarkıları dünya listelerinde yer aldı.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 11

Tiyatro ve sinema alanında da projelerde yer alan Sandal, 2022 yılında Melis Sütşurup ile evlenmiştir.

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 12
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 13
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 14
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 15
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 16
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 17
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 18
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 19
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 20
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 21
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 22
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 23
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 24
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 25
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 26
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 27
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 28
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 29
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 30
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 31
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 32
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 33
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 34
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 35
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 36
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 37
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize! - Resim: 38
Kaynak: Haber Merkezi
