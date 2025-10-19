Türk Pop Müziği’nin yıldızı Mustafa Sandal'a İngiltere'den eşi benzeri görülmemiş onur: Ömür boyu vize!

Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Mustafa Sandal, İngiltere'den kariyeri açısından büyük önem taşıyan bir onur aldı. İngiltere Kültür Bakanlığı'na bağlı İngiltere Sanat Konseyi, tarihinde ilk kez bir Türk şarkıcıyı “uluslararası sanatçı” statüsüne layık görerek Sandal'a ömür boyu geçerli ‘Global Sanatçı Vizesi’ verdi.
İngiltere Sanat Konseyi, bir ilke imza atarak Mustafa Sandal'a “uluslararası sanatçı” statüsüyle ömür boyu geçerli 'Global Sanatçı Vizesi' verdi. Sandal, bu belgeyle İngiltere'de oturum izni de kazandı.
Konsey'in bu özel belgeyi İngiltere İçişleri Bakanlığı'na göndermesinin ardından, ünlü sanatçı için aynı zamanda oturum belgesi de düzenlenmiş oldu.
VİZE ENGELLERİNE KARŞI GELEN PRESTİJLİ ONAY
Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, İngiltere Kültür Bakanlığı'nın resmi yazısında, Mustafa Sandal'ın dünya çapındaki başarılarına dikkat çekildi.
Yazıda, sanatçının küresel ödülleri, konserleri ve 8 dile çevrilen bestelerinin 24 farklı ülkede liste başı olduğundan söz edildi.
Bu gelişme, son yıllarda İngiliz hükümetinin AB'den ayrılması sonrası vize işlemlerini kısıtlaması nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Fazıl Say (2019) ve Athena grubu (Mayıs ayında) gibi sanatçıların yaşadığı vize engellerinin ardından geldi.
İngiltere, uluslararası başarıya sahip bilim insanları ve sanatçıları ülkeye çekmek amacıyla bu özel vize uygulamasını hayata geçirmişti.
"BİR TÜRK SANATÇI OLARAK ONUR DUYDUM"
İngiltere'den aldığı bu prestijli vize ve oturum izni hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Sandal, duygularını dile getirdi:
MUSTAFA SANDAL KİMDİR?
Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970'te İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işletme eğitimini yarıda bırakarak müzik kariyerine odaklandı.
90'lı yılların başında Sezen Aksu ve Tarkan gibi isimlerle besteci ve aranjör olarak çalışan Sandal, 1994'te yayımladığı Suç Bende albümüyle solo kariyerine adım attı.
Gölgede Aynı (1996) ve Detay (1998) gibi albümleriyle uluslararası tanınırlık kazandı. Özellikle "Araba" ve "İsyankar" gibi şarkıları dünya listelerinde yer aldı.
Tiyatro ve sinema alanında da projelerde yer alan Sandal, 2022 yılında Melis Sütşurup ile evlenmiştir.