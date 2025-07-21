Türk popunun yıldızı Edis ile dünya starı Dua Lipa aynı sahnede: Kosova’da tarihi buluşma!

Müzik dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Kosova’da her yıl düzenlenen ve dünyaca ünlü sanatçıları bir araya getiren Sunny Hill Festivali’nin bu yılki kadrosunda bir Türk sanatçı da bulunuyor.

Türkiye’de geniş hayran kitlesine sahip, hit şarkılarıyla son yıllarda pop müziğin parlayan yıldızı olan Edis, festivalde sahne alacağını açıkladı.

Asıl sürpriz ise Edis’in sahne alacağı günün detaylarında saklı. Ünlü sanatçı, aynı gün dünya starı Dua Lipa ile sahneyi paylaşacak.

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“New Rules”, “Don’t Start Now” ve “Levitating” gibi şarkılarıyla küresel çapta büyük başarı elde eden Dua Lipa, sahne şovları ve etkileyici vokaliyle son yıllarda müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

2017’deki ilk albümüyle listelerde zirveye oturan ve başarısını devam ettiren Lipa, bu kez Edis ile aynı sahneyi paylaşacak.

Edis’in, Dua Lipa’nın menajeri aracılığıyla temmuzda Avrupa’da düzenlenecek bu özel konsere davet edildiği öğrenildi.

Türkiye’nin en sevilen pop sanatçılarından Edis için bu festival, uluslararası arenada önemli bir adım olarak görülüyor.

SUNNY HİLL FESTİVALİ NEDİR?

Sunny Hill Festivali, Kosova’nın başkenti Priştine’de her yıl düzenlenen, Balkanlar’ın ve Avrupa’nın en prestijli müzik etkinliklerinden biridir.

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Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa tarafından kurulan Sunny Hill Foundation tarafından organize edilir.

Festival, dünya çapında ünlü sanatçıları ağırlayarak müzikseverleri bir araya getirir. Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin Garrix gibi isimlerin sahne aldığı etkinlik, kültürel çeşitliliği ve kaliteli müzikal deneyimiyle dikkat çeker.

Türk pop yıldızı Edis’in de bu yılki kadroda yer alması, festivalin uluslararası etkisini ve Türk müzik sektörü için önemini öne çıkarıyor.

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EDİS KİMDİR?

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990’da Londra’da doğan Türk pop müzik sanatçısı, söz yazarı ve oyuncudur. İstanbul’da büyüyen Edis, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.

Müzik kariyerine 2014’te “Benim Ol” single’ıyla başladı ve bu şarkıyla geniş kitlelerce tanındı.

“Dudak”, “Çok Çok”, “Martılar” gibi hitleriyle Türk pop müziğinde önemli bir yer edindi. Sahne performansları ve karizmatik tarzıyla dikkat çeken Edis, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Erkek Pop Sanatçısı” ödülünü kazandı.

DUA LİPA KİMDİR?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995’te Londra’da doğan Kosova asıllı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve modeldir. 2017’de çıkan ilk albümü Dua Lipa ile “New Rules” ve “IDGAF” gibi hitlerle dünya çapında ün kazandı.

“Don’t Start Now”, “Levitating” ve Future Nostalgia (2020) albümüyle pop müziğin önde gelen isimlerinden oldu. Grammy ve Brit Ödülleri sahibi sanatçı, güçlü vokali ve sahne performanslarıyla tanınır.