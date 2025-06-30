Türk Ralli tarihine geçen Ali Türkkan'a coşkulu karşılama

Castrol Ford Team Türkiye ekibinden pilot Ali Türkkan, co-pilot Oytun Albayrak, Yunanistan'da gerçekleştirilen Akropol Rallisi'ni "Junior WRC" ve "WRC3" klasmanlarında birinci olarak tamamladı.

Türkkan, Junior WRC kategorisinde Türkiye'ye birinciliğini kazandıran ilk Türk pilot olurken dünya gençler şampiyonluğu yolunda da avantaj elde etti.

Şampiyonanın ardından yurda dönen Ali Türkkan ve teknik heyet İpsala Sınır Kapısı'nda karşılandı. Türk bayrakları açan sporseverler sınır kapısında sporcuları uzun süre alkışlayarak çiçek hediye etti.

"ÜLKEMİZİN RALLİ TARİHİ İÇİN BİR İLKE İMZA ATTIK"

Ali Türkkan, AA muhabirine, Türkiye'nin adını uluslararası şampiyonalarda daha fazla duyurmak için durmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Önemli ve zorlu bir şampiyonayı başarıyla tamamladıklarını anlatan Türkkan, "Çok gururluyuz çok mutluyuz. Ülkemizin ralli tarihi için bir ilke imza attık. İlk defa Dünya Şampiyonası'nda kazandık. İlk oldu ama son olmayacak emin olabilirsiniz. Bu yıl iki yarış daha var önümüzde orada da kazanmak için yarışacağız. İlk galibiyetin ardından hedefimiz Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu da kazandırmak." diye konuştu.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı da Türkiye'ye Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk zaferini kazandırdıklarını belirtti.

Finlandiya ve Orta Avrupa ayaklarında da başarılarını devam ettirmek istediklerini anlatan Bostancı, yolun sonunda da şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmek istediklerini kaydetti.