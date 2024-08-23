Türk-Rus devriyesi Suriye'de yeniden başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yapılan ve 5 Ekim 2023 tarihinde güvenlik sebebiyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine yeniden başlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"- Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyeti, Türkiye ve Rusya Federasyonu (TÜR-RF) arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi Mutabakatı ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi (BPHB)’nin batısında ve doğusunda icra edilmektedir.

- İlk BKD faaliyeti 01 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

- 05 Ekim 2023 tarihine kadar 344 BKD faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur.

- TÜR-RF BKD faaliyeti 22 Ağustos 2024 tarihinde 4 araç (2xPars, 2xKirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nin doğusunda yeniden başlatılmıştır.

- Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye’nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye’nin ABD ve RF ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargâh ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla BKD faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır."