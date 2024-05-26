Türk saç ekimi kliniği Euroleague Basketbol Ligi’ne sponsor oldu

Sağlık turizminde global çapta zirveye doğru koşan ülkemizi uluslararası arenada temsil eden kuruluşlar, farklı alanlardaki faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor. 18 yıllık kurumsal tecrübesiyle saç ekiminde yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da hizmet veren VatanMed, Euroleague Basketbol’a 2.5 senelik bir anlaşmayla sponsor olduğunu duyurdu. Marka, bu sayede sporcuları desteklerken, saç ekimi alanındaki bilinirliğini de artırmayı hedefliyor.

Bu anlaşma ile Türk sağlık sektörünün kalitesini bir kez daha ortaya koyduklarını belirten Özel VatanMed Polikliniği CEO’su Uğur Öztürk, konuya dair şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemiz adına böyle bir turnuvada sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu işbirliğinin hem Avrupa’daki şubelerimizin bilinirliğinin artmasında, hem de ülkemizin sağlık turizmindeki ivmesini yükseltmesinde büyük katkısı olacağına inanıyoruz.”

“14 ÜLKEDEKİ ŞUBELERİMİZLE HİZMET VERİYORUZ”

Sponsorluk anlaşmaları vesilesiyle sektörel değerlendirmeler de yapan Uğur Öztürk, “Ülkemizde sağlık turizmi alanında önemli bir paya sahip olan saç ekimi, yurt dışından birçok kişinin Türkiye’ye seyahat etmesini sağlıyor. Ancak, elbette buraya gelerek hizmet kalitesinden yararlanamayanlar da oluyor. Biz de 14 ülkedeki şubelerimizle hizmet vererek ülkemizin teknolojik altyapıya sahip sağlık hizmetlerini dünyanın dört bir yanına taşıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Çağdaş, kurumsal bir iş anlayışı benimsiyoruz. Hasta haklarına ve değerlerine bağlı kalarak topluma kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyoruz. Alanında uzman kadromuzla Safir Fue, DHI (doğrudan saç ekimi), tıraşsız saç ekimi gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 50 binin üzerinde başarılı operasyon gerçekleştirdik. Bunun temelinde müşteri odaklı bir anlayışı benimsememiz bulunuyor. Hastalarımızın yalnızca saç ekimi işlemi esnasında değil, operasyonun sonrasında da yanlarında oluyoruz. Öyle ki bazı hastalarımız, işlemin ardından bir yıl sonra bile bizi ziyaret edebiliyor. Böylece markamız, ülkemiz ve sağlık hizmetlerimizin kalitesini temsil ediyoruz.”

“EN SON KARADAĞ VE KIBRIS’TA YENİ ŞUBELERİMİZ AÇTIK”

Son dönemdeki ivmelerine dair detayları da paylaşan Özel VatanMed Polikliniği CEO’su Uğur Öztürk, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kısa zaman önce Karadağ ve Kıbrıs şubelerimizi açtık. Şimdi sırada halihazırda faaliyet gösterdiğimiz Avrupa’daki büyüme ivmemizi artırmak var. Bu sayede saç ekiminde uluslararası arenada önemli bir yer edinip, daha çok hastaya daha iyi hizmetler sunacağız.”