Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara’dan toplu sözleşme talepleri

AKSARAY / METİN KURT

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, yaklaşan toplu sözleşme süreci öncesinde sağlık çalışanlarının yaşadığı mali kayıplara dikkat çekerek önemli vergi taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Kara, kamu çalışanlarının üzerindeki vergi yükünün adaletsiz boyutlara ulaştığını belirterek, öncelikle gelir vergisi oranının %15’e sabitlenmesini talep etti. Vergi dilimi artışları nedeniyle maaşların her geçen ay eridiğini vurgulayan Kara, bu durumun çalışan motivasyonunu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ayrıca, döner sermaye geliri olmayan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlara 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ödenen "denge tazminatı"nın gelir vergisi matrahına dâhil edilmediğine işaret eden Kara, sağlık çalışanlarına 375 sayılı KHK ile ödenen “sabit ek ödemenin” ise gelir vergisi matrahına dâhil edilmesinin açık bir eşitsizlik oluşturduğunu söyledi.

Bu uygulama nedeniyle sağlık çalışanlarının yıl içerisinde daha erken yüksek vergi dilimlerine girdiklerini ve özellikle taban ile teşvik ödemelerinde kayba uğradıklarını belirten Başkan Kara, "Sağlık çalışanları açısından mağduriyet oluşturan bu durumun düzeltilmesi, adaletli ve eşit bir vergi uygulamasının hayata geçirilmesi elzemdir" dedi.

Taner Kara, toplu sözleşme masasında bu taleplerin öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini vurgulayarak, “Sağlık çalışanlarının emeği kutsaldır. Alın teri daha fazla vergiyle cezalandırılamaz. Adil bir vergi sistemi artık zorunluluktur” ifadelerini kullandı.