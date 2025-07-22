Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Dört yıl önce 500 üyeyle yola çıkan Türk Sağlık-Sen Aksaray Şubesi, bugün itibarıyla 800 üye sayısını aşarak önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Zamanında 400’ün altına düşen ve şubelik statüsünü kaybetme tehlikesi yaşayan teşkilat, bu karanlık dönemi geride bırakıp tarihinde ilk kez “profesyonel şube” statüsü kazanmanın haklı gururunu yaşıyor.

Aksaray’da 3.800 sağlık çalışanının bulunduğu ortamda, 800’ü aşan üye sayısıyla %20’nin üzerinde üyeleşme oranına ulaşan Türk Sağlık-Sen Aksaray Şubesi, sendikal rekabette üst sıralarda yer alarak başarısını tescilledi. Bu oran, Türk Sağlık-Sen şubeleri arasında Aksaray'ı ön sıralara taşıyan önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

Başkan Taner Kara liderliğinde yapılan özverili çalışmalar sayesinde sendika, sadece üye sayısını artırmakla kalmadı; aynı zamanda sağlık çalışanlarının hak ve taleplerini daha güçlü bir şekilde dile getirme imkânı elde etti. Sağlık emekçilerine yönelik yapılan ziyaretler, eğitim seminerleri, sosyal sorumluluk projeleri ve saha çalışmaları, sendikanın bölgedeki etkisini artıran başlıca etkenler arasında yer aldı.

Başarılarını “Bir ölür bin diriliriz” diyerek tanımlayan Başkan Kara ve yönetimi, serdengeçtilerin ruhuyla hareket ettiklerini belirterek; mücadelelerini, birlik ve beraberlik içinde daha da büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kara, yaptığı açıklamada; "Bu başarı bizim değil, tüm üyelerimizin ve camiamızın ortak başarısıdır. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin, hedefimiz zirvede kalıcı olmaktır." ifadelerine yer verdi.

Bugün gelinen noktada Türk Sağlık-Sen Aksaray Şubesi; güçlü yönetimi, artan üye sayısı ve aktif sendikal çalışmalarıyla sadece Aksaray’da değil, Türkiye genelinde de örnek şubelerden biri olarak gösteriliyor.