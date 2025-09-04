Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin'den dikkat çeken açıklama

ORDU / ALİ YAZAN

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından konuşan Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, maaş artışlarının enflasyon karşısında anlamını yitirdiğini belirtti. “Yapılan zamlar, daha alınmadan enflasyona yeniliyor. Gerçek bir refah artışı ve seyyanen zam artık zorunluluktur.”

TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda %2,04, yıllık bazda ise %32,95 olarak gerçekleşti. Bu rakamların ardından memur ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında ciddi biçimde eridiğine dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, sert açıklamalarda bulundu.

“%5’LİK ZAM ŞİMDİDEN BUHARLAŞTI!”

Zengin, yılın ikinci yarısında sadece Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonun %4,14’e ulaştığını hatırlatarak, memura verilen %5’lik artışın iki ayda neredeyse tamamen eridiğini söyledi:

“Uzun zamandır aynı tabloyu yaşıyoruz. Her ay TÜİK enflasyonu açıklıyor, biz maaşların nasıl eridiğine bakıyoruz. Bu zamlar artık ön ödemeli enflasyon güncellemesine dönüştü.”

“HEDEFLER DEĞİL, GERÇEKLER DİKKATE ALINMALI”

Enflasyon farkının ancak yıl sonunda yansıtılmasının adaletsiz olduğunu belirten Zengin, maaşlara gerçek enflasyonun yansıtılması gerektiğini vurguladı:

“Toplu sözleşme masasında dile getirdiğimiz taleplerin ne kadar haklı olduğu yine ortaya çıktı. Hedeflenen enflasyona göre değil, yaşanılan enflasyona göre zam yapılmalı.”

“KAMUDA ÜCRET DENGESİ ALTÜST OLDU”

Fatih Galender Zengin, kamuda oluşan gelir dengesizliğinin giderilmesi için seyyanen zam ve refah payı uygulamasının artık ertelenemez hale geldiğini ifade etti:

“Bu ücret yapısıyla daha fazla yol alınamaz. Alım gücü düşüyor, geçim şartları ağırlaşıyor, memur yoksullaşıyor. Bu adaletsizliğe Meclis müdahale etmelidir.”

“MEMUR GEÇİNEMİYOR, YAŞAYAMIYOR”

Zengin, özellikle büyük şehirlerde ve kira yükü altında ezilen memurların temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini belirtti:

“%5’lik artışla geçim mücadelesi veren memur, ev kirasını, mutfak giderlerini, çocuklarının okul masraflarını karşılayamıyor. İş yükü artarken gelir düşüyor.”

“YOL TÜKENMEDİ AMA TAHAMMÜL AZALIYOR!”

Açıklamasını umutlu ama net bir çağrıyla bitiren Zengin, TBMM’ye seslenerek önümüzdeki bütçe görüşmelerinde memurlar için gerçekçi bir iyileştirme yapılmasını istedi:

“Yol tükenmiş değil ama sabır tükeniyor. Türkiye Kamu-Sen olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Meclis artık inisiyatif almalı ve kamu çalışanlarının sesine kulak vermelidir.”