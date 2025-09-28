Türk Sağlık-Sen’den emsal icap nöbeti zaferi: Geriye dönük ücret ödenecek

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Muğla’da hemşire kadrosunda organ ve doku nakli koordinatörü olarak görev yapan sendika üyesi, icap nöbeti ücretlerinin ödenmesi için idareye başvurmuş ancak talebi reddedilmişti. Bunun üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davada, Muğla İdare Mahkemesi yalnızca başvuru tarihinden sonraki icap nöbetlerinin ödenmesine karar vermiş, başvurudan önceki 60 günlük dönemde tutulan nöbetlere ilişkin talep ise reddedilmişti.

Sendika bu kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, önemli bir karara imza atarak, sağlık çalışanının sadece başvurudan sonraki değil, aynı zamanda başvurudan geriye dönük 60 günlük dönemde tuttuğu ve 120 saati aşan icap nöbetlerinin ücretlerinin de ödenmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, idarenin bu talebi reddetmesinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

"HAKLILIĞIMIZ TESCİLLENDİ"

Kararı değerlendiren Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin sendikanın hukuki mücadelesiyle giderildiğini ifade ederek, “Geriye dönük ve 120 saati aşan icap nöbeti ücretlerinin ödenmesi konusunda emsal bir kazanım elde ettik. Bu karar, yalnızca üyemiz için değil, tüm sağlık çalışanları için önemlidir” dedi.

GENEL BAŞKAN KAHVECİ: “İCAP NÖBETLERİNDE MAĞDURİYET SON BULMALI”

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de kararla ilgili yaptığı açıklamada, icap nöbetlerinde yaşanan haksızlıkların mahkemeler tarafından sürekli olarak sağlık çalışanları lehine sonuçlandığını hatırlattı. Kahveci, “Mahkemeler çalışanın haklı olduğunu ortaya koyuyor. İdareler artık icap nöbeti ödememek için türlü yollar denemeyi bırakmalı. Genel bir düzenleme ile icap nöbeti tutan tüm sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenmeli ve bu konu artık kapanmalıdır” ifadelerini kullandı.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği karar, yalnızca dava konusu olan sağlık çalışanı için değil, tüm sağlık personeli açısından önemli bir emsal oluşturuyor. Karar doğrultusunda, icap nöbeti tutan ve 120 saati aşan sürelerde görev yapan sağlık çalışanlarının, başvurudan geriye dönük 60 günlük ücret haklarını da talep edebilecekleri netleşmiş oldu.