Türk Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenleri kurtardı

Kaynak: İHA
Türk Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenleri kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından Sisam Adası açıklarına bırakılan düzensiz göçmenlerin, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile 24 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkiinin batısında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu denize bıraktığının tespit edildiği belirtildi.

Fırtınalı hava koşullarında zor durumda kalan göçmenler, bölgeye hızla intikal eden Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

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