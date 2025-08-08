Türk sanat müziğinin divası hayatını kaybetti!

1970'li yıllarda çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Saadet Sun, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncu ve şarkıcı arkadaşı Işıl Yücesoy acı haberi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla duyurdu,

Yücesoy yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik... Canım Saadet Sun, hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun."

SAADET SUN KİMDİR?

Saadet Sun 1965'lerde tiyatro 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. 'Sevgilim', 'Bilemiyorum', 'Mükafat' ve 'Yeter ki' gibi unutulmaz eserlere imza attı.

1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştı.