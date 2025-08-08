Türk sanat müziğinin divası hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk sanat müziğinin divası hayatını kaybetti!

Usta sanatçı Saadet Sun, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

1970'li yıllarda çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Saadet Sun, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncu ve şarkıcı arkadaşı Işıl Yücesoy acı haberi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla duyurdu,

saadet-sun1.jpg

Yücesoy yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik... Canım Saadet Sun, hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun."

-001.jpg

SAADET SUN KİMDİR?

Saadet Sun 1965'lerde tiyatro 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. 'Sevgilim', 'Bilemiyorum', 'Mükafat' ve 'Yeter ki' gibi unutulmaz eserlere imza attı.

1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştı.

s1.jpg

Son Haberler
Galatasaray'dan bir Bayern Münih bombası daha
Galatasaray'dan bir Bayern Münih bombası daha
Belediye başkanına sokak ortasında saldırı!
Belediye başkanına sokak ortasında saldırı!
Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısı (8 Ağustos 2025)
Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısı
Metrobüste kaza! Seferler aksadı
Metrobüste kaza! Seferler aksadı
Bu telefonu açmayan para cezası ödeyecek! Kamuoyunda tepki çeken uygulama
Bu telefonu açmayan para cezası ödeyecek! Kamuoyunda tepki çeken uygulama