Türk sanat müziğinin efsanesi! Hayranlarını korkutan haber geldi

Asıl adı Ayşe Akyüz olan, 80'li yıllara damgasını vuran Ayşe Mine, 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla hafızalara kazandı. Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine'den hayranlarını endişelendiren haber geldi.

BAĞIRSAKLARINDAN AMELİYAT OLDU

Ünlü sanatçı Ayşe Mine geçtiğimiz günlerde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bağırsaklarından ameliyat oldu. Sağlık durumuna ilişkin konuşan Ayşe Mine, operasyonun 5 saat sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“ÖLDÜKTEN SONRA KALABALIK BİR İŞE YARAMIYOR”

“Bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. Başarılı bir ameliyattı. Toparlayacağım. Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor. Bunu unutmayın.”