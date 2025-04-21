Türk sanat müziğinin efsanesi! Hayranlarını korkutan haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Türk sanat müziğinin efsanesi! Hayranlarını korkutan haber geldi

Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine'den sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü ismin bağırsaklarından operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Asıl adı Ayşe Akyüz olan, 80'li yıllara damgasını vuran Ayşe Mine, 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla hafızalara kazandı. Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine'den hayranlarını endişelendiren haber geldi.

0o.webp

BAĞIRSAKLARINDAN AMELİYAT OLDU

Ünlü sanatçı Ayşe Mine geçtiğimiz günlerde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bağırsaklarından ameliyat oldu. Sağlık durumuna ilişkin konuşan Ayşe Mine, operasyonun 5 saat sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

9.webp

“ÖLDÜKTEN SONRA KALABALIK BİR İŞE YARAMIYOR”

“Bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. Başarılı bir ameliyattı. Toparlayacağım. Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor. Bunu unutmayın.”

l.webp

Son Haberler
Endonezya'da ihracat sürprizi
Endonezya'da ihracat sürprizi
Türk sanat müziğinin efsanesi! Hayranlarını korkutan haber geldi
Türk sanat müziğinin efsanesi! Hayranlarını korkutan haber geldi
Fenerbahçe’de ‘Yönetim istifa’ sözleri sonrası devreye Saadettin Saran girdi! Flaş kararını duyurdu
Fenerbahçe’de ‘Yönetim istifa’ sözleri sonrası devreye Saadettin Saran girdi! Flaş kararını duyurdu
Nisan’ın sessiz tehditleri! Uzmanlar açıkladı
Nisan’ın sessiz tehditleri! Uzmanlar açıkladı
Hayatı engeliyle aşıyor!
Hayatı engeliyle aşıyor!