Türk Sanat Müziğinin efsanesi Muazzez Abacı’ya son veda! Son vasiyeti gerçek oldu: Kocatepe’de hüzün

“Vurgun” albümü, Türk sanat müziğinin en ikonik eserlerinden biri kabul edildi. 30’un üzerinde stüdyo albümüne imza atan Abacı; “Sensiz Saadet Neymiş”, “Kimseye Etmem Şikâyet”, “Bir Bahar Akşamı”, “Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim” gibi klasiklerin yanı sıra Sezen Aksu ve Ajda Pekkan şarkılarını da yorumladı.