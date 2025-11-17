Türk Sanat Müziğinin efsanesi Muazzez Abacı’ya son veda! Son vasiyeti gerçek oldu: Kocatepe’de hüzün

Naaşı, sanat hayatına başladığı TRT Ankara Radyosu’ndaki törenin ardından Kocatepe Camii’ne getirildi, öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Türk sanat müziğinin duayenlerinden Muazzez Abacı, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. ABD’de kalp rahatsızlığı geçiren ve stent takılan sanatçı, 78. yaş gününde, 12 Kasım 2025’te hayatını kaybetmişti.
Törene kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson, torunu Sera Anderson, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Sibel Can, dönem arkadaşları Selçuk Aygan, Ela Altın, Mehpare Çelik, çok sayıda TRT sanatçısı, yeğeni Pınar Altınok ve sevenleri katıldı.
Kızı Saba Abacı, “Acı bir kayıp. Hâlâ gerçek mi değil mi düşünüyorum. Ankara’ya geldiğime, annemi Ankara’ya getirdiğime çok mutluyum. Çok seveni var. Artık annem Ankaralılara emanet. Ben de gidip gelip ziyaret edeceğim.” dedi.
Annesinin son nefesine kadar yanında olduğunu, son iki gün ağırlaştığını ancak vefatı beklemediklerini belirtti.
Torunu Sera Anderson, Türkçesinin yeterli olmadığını belirterek “Anneannem çok sevdiğimdi. Üzgünüm.” dedi.
Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, “Çok sevdiğimiz bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçının vasiyeti üzerine Bakanımızın talimatıyla Muazzez Abacı’yı Türkiye’ye getirdik. Bugün cenazesini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. 78 yıllık hayatına güzel anılar sığdırmış ve güzel anılar bırakmış. Başımız sağ olsun.” dedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bülent Ersoy ve Seçil Heper çelenk gönderdi.
Cenaze, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
MUAZZEZ ABACI KİMDİR?
Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947’de Ankara’da, millî boksör “Sarı Bomba” lakaplı Oktay Altıok ile Suzan Altıok’un kızı olarak dünyaya geldi.
Babasını 1,5 yaşındayken kaybeden Abacı, 1952’de annesinin ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Nejat Mete Ertuğrul ile büyüdü.
İlkokula yatılı olarak TED Ankara Koleji’nde başladı ve 1962’de ortaokuldan mezun oldu.
1966 yılında girdiği TRT Ankara Radyosu sınavını kazanarak profesyonel müzik hayatına adım attı. Radyodaki stajyerlik döneminde klasik Türk sanat müziği üslubunu, makam bilgisini ve repertuvar disiplinini öğrendi.
1973’te Kervan Plak’tan çıkardığı ilk 45’liği “Bir Sen Kaldın İçimde” ile dikkat çekti. Kısa sürede İstanbul gazinolarının aranan assolisti oldu; özellikle Maksim Gazinosu’nda Bülent Ersoy, Emel Sayın gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaştı.
“Şakayık” (1986) ve özellikle 1990’da çıkan, Cemal Safi sözlü, Selçuk Tekay besteli “Vurgun” şarkısı ile kariyerinin zirvesine ulaştı.
“Vurgun” albümü, Türk sanat müziğinin en ikonik eserlerinden biri kabul edildi. 30’un üzerinde stüdyo albümüne imza atan Abacı; “Sensiz Saadet Neymiş”, “Kimseye Etmem Şikâyet”, “Bir Bahar Akşamı”, “Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim” gibi klasiklerin yanı sıra Sezen Aksu ve Ajda Pekkan şarkılarını da yorumladı.
1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı aldı. 2000’li yılların başından itibaren Türk sanat müziğindeki genel durgunluk nedeniyle sahnelerden ve yeni albümlerden uzaklaştı.
2007’de “Hayalin İçin Söyle” yarışmasında jüri üyeliği yaptı, 2011’de ise Gönül Yazar ile birlikte Snickers reklamında oynadı; bu onun hayatındaki tek reklam filmi oldu.
1965-1970: İlk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı’dan kızı Aslı Saba (doktor) dünyaya geldi.
1973-1975: Avukat Atilla Kurtbaş ile kısa süren ikinci evlilik.
Ekim 2025’te kızını ziyaret için gittiği ABD’de, 28 Ekim’de kalp krizi geçirdi. Rochester’da stent takılan sanatçı, böbrek komplikasyonları nedeniyle 5 Kasım’da yoğun bakıma alındı. 78. doğum günü olan 12 Kasım 2025’te hayatını kaybetti.
17 Kasım 2025 Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Türk sanat müziğinin en zarif, en güçlü ve en “klasik” seslerinden biri olarak hafızalara kazınan Muazzez Abacı, “Vurgun”la başlayan efsanesini 59 yıllık sanat yolculuğunun sonunda tamamlamış old