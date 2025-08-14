Türk sanat müziğinin 'Taş Bebeği' Gönül Yazar son haliyle gündem oldu! Entübe edildiği söylenmişti

Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği ileri sürülmüş entübe edildiği söylenmişti.

Usta sanatçı sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak ''Hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın’ı ve Orhan Gencebay’ı dört defa ‘öldü’ diye haber yaptı. Ben şu anda hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim'' ifadelerini kullanmıştı.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

89 yaşını kutlayan Yazar pastasındaki mumları üflerken "Kilo alayım inşallah" diyerek dua etti.

Gönül Yazar'ın son halini görenler "Halen taş bebek", "Çok güzel yaşlanmış", "Gayet sağlıklı görünüyor" yorumlarında bulundu.