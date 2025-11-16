Muazzez Abacı kızını ziyaret etmek için gittiği Amerika’da kalp krizi geçirmiş stent takılmıştı. Böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Abacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Muazzez Abacı’nın cenazesi gerekli işlemlerin ardından Türk Hava Yolları (THY) ile Washington’dan İstanbul’a getirildi. Usta sanatçının naaşı ailesi tarafından teslim alındı. Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören gerçekleştirilecek. Pazartesi günü ise Ankara’da Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947’de Ankara’da dünyaya geldi. Türk Sanat Müziği’nin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, 1966 yılında Ankara Radyosu’nun açtığı sınavı kazanan Abacı profesyonel müzik kariyerine böylece adım atmış oldu.

1973’te 'Bir Sen Kaldın İçimde' adlı ilk plağını yayımlayan Abacı, kısa sürede dönemin en tanınan assolistlerinden biri haline geldi. 1980’li yıllarda 'Şakayık', 'Vurgun', 'Sensiz Olmadı' ve 'Sevdiklerinizle' gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nın tavsiyesiyle Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

Abacı, hayatı boyunca birkaç kez evlilik yaptı. İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile gerçekleştiren sanatçı, bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. İkinci evliliğini avukat Atilla Kurtbaş ile yapan Abacı’nın bu evliliği ise iki yıl sürdü.

Daha sonra 1980-1983 yılları arasında Hasan Heybetli ile, 1989 yılında ise Bulut Koraltürk ile evlendi. Günümüzde ise evli değil.

Abacı’nın bir kızı var. Kızı Saba Abacı, sanatçının ilk eşi Abdurrahman Abacı ile olan evliliğinden dünyaya geldi. 1969 doğumlu olan Saba Abacı, doktor. Usta sanatçının diğer evliliklerinden çocuğu olmadı.