Muazzez Abacı kızını ziyaret etmek için gittiği Amerika’da kalp krizi geçirmiş stent takılmıştı. Böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Abacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Muazzez Abacı’nın cenazesi gerekli işlemlerin ardından Türk Hava Yolları (THY) ile Washington’dan İstanbul’a getirildi. Usta sanatçının naaşı ailesi tarafından teslim alındı. Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören gerçekleştiriliyor.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü sanatçının kızı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson taziyeleri kabul ederken, törene Muazzez Ersoy, Selami Şahin, Emel Sayın, Orhan Gencebay gibi ünlü isimler katılım sağladı. Usta sanatçıyı bu günde yalnız bırakmadılar.

TORUNU KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Usta sanatçının veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Törende Abacı'nın torunu Sera gözyaşlarına hakim olamadı. Abacı'nın torunu sözleriyle yürekleri dağladı.

‘O TÜRKİYE’NİN BÜYÜK SANATÇISI, BENİM DE CANIM ANNEANNEMDİ’

Muazzez Abacı’nın torunu Sera Anderson, konuştuğu esnada duygusal anlar yaşadı:

"Hepinizin anneanneme olan sevginiz için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Anneannem sebebiyle ben de Türkiye’yi, Türk olmayı ve Atatürk’ü çok sevdim. O Türkiye’nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannemdi. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giymemi söyler, birlikte annem yeter deyinceye kadar alışveriş yapardık. Arkadaşlarımla yakından ilgilenirdi. Onların da anneannesiydi. Maçlarımıza gelir, bize yemekler yapar, sevinçlerimize ortak olurdu. O, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çok sevildi.

Muazzez Abacı anneannelerin en iyisi, en güzeliydi. İsmi hep dillere, müziği ve ismi hep kuşaklarda olacak biliyorum.

Canım anneannem seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim.”

Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı, yaptığı konuşmasında

Muazzez Abacı sevenleri,

Varlığınızla onu çok mutlu etteniz. Benim çanım annem beni öyle sevdi, öyle iyi yetiştirdi ki onun için ne yapsam azdı. Ben de ona layık olmaya çalıştım. İnsanları çok severdi. Akıllı, itikatlı ve hayat doluydu.

Atatürk’ü, müziği, eğitimi, helal kazanmayı, alışverişi çok severdi.

Çalışmadığı zamanlarda evinde olmayı çok severdi. Bana babamı ve Hasan Heybeli’yi kazandırdı. Annem evinde geçirdiği kazada ayağı kırıldıktan sonra ABD’ye geldi. Pandemiden sonra bir daha ayrılmadık. Onu bırakmadım. Ayrı geçirdiğimiz yılların acısını çıkarmak istedim.

O sizleri çok özledi. Ama ben o hasret dolu yılların acısını çıkarmak için onu Türkiye’ye göndermedim. Keşke daha uzun yıllar birlikte olabilseydik.

Daha uzun yıllar bize ulaşmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a, Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, New York ve Washington başkonsolosluklarına çok teşekkür etmek istiyorum.

Annemin can dostu Seda Akay’a, ona bir evlat gibi olan menajeri Tamer Budak’a teşekkürler.,

Annem çok özel ve güzel bir insandı. İyi ki onun evladıyım, iyi ki benim annemdi. O sevenlerin hepsine teşekkür ediyorum.

ORHAN GENCEBAY: O EN ÜST DÜZEY YORUMCULARIMIZIN BAŞINDA GELİRDİ

Allah gani gani rahmet eylesin kardeşime. O en üst düzey yorumcularımızın başında gelirdi. Kısmet bana imiş. Kervan Plak’ta 1973 yılında stajyerliğini bitirip program yapan arkadaşlardan beğendiklerimizi firmamıza almak istedik. Muazzez Abacı’yı izledik ve onu almamız gerekiyor dedik. Birlikte çalıştık. Ona herkes hayran kaldı. Çünkü harika bir yorumcuydu. Her okuduğu eseri on numara okurdu ama kendisi beğenmezdi. Böylesine titiz biriydi. Son derece üzgünüz. Çok çalıştı, çok başarılı oldu. Şehitlerimize de gani gani rahmet diliyorum. Halkımıza baş sağlığı diliyorum. Kardeşim, nur içinde yat.

MUAZZEZ ERSOY: ONUN İSMİNİ GURURLA TAŞIYACAĞIM

Muazzez Ersoy, "Onun ismini gururla, onurla, mutlulukla taşıyacağım. Ben de gözümü yumana kadar gururla taşıyacağım. En son Ankara'da birlikte sahne almıştık, o bana güzel bir anı oldu. İyi ki de o sahneyi birlikte almışız, o anıyı her zaman saklayacağım" ifadelerini kullandı.

MUAZZEZ ABACIYLA ANISINI ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU

Muazzez Abacı ile ilgili unutamadığı bir anısını anlatan Emel Sayın’ın gözleri doldu.

Sayın; "Çok üzgünüm gerçekten. Mekanı cennet olsun. İnsan söyleyecek şey bulamıyor. Kızıyla görüşüyorum ama en son birlikte konserler yapmıştık. Hatta bana demişti ki, böyle bir daldı bir ara, oturuyorduk kuliste. 'Emel, niye ben kendimi Amerika'da daha huzurlu hissediyorum?' diye böyle... Ben de gülmüştüm 'Muazzez, orada evlatların var çünkü, kızın, torunun, onların yanındasın'....

Ağlayacağım, ağlamak istemiyorum ama... 'Bu çok doğal' demiştim. O yine böyle daldı, düşündü. Bu gitmiyor gözümün önünden. Böyle bir ruh hali içindeydi. Çok iyi insandı. Çok doğal bir insandı. O doğallığıyla bizi bazen umulmadık şekilde güldürürdü."

ÖLÜMÜNDE HASTANENİN İHMALİ VAR MI?

Usta sanatçının menajeri Taner Budak Muazzez Abacı’nın ölümünde hastanenin ihmali var mı sorusuna şöyle cevap verdi: "Başka organlarda da yetmezlik başlayınca, ondan sonra yoğun bakım, sonra vefat etti. Yani basında çıktığı işte menajeri hastaneye dava etti gibi bir şey yok. Zaten buradaki tüm doktorlar da açıklamasını yaptılar. Yani o sıvı verildiği zaman, kontrastlı sıvı, eğer böbreklerde veya diğer organlarınızda herhangi bir yetmezliğiniz varsa, komplikasyon gösteriyormuş.

Herhangi bir doktorun, hastanenin hatası değil. Kimseyi suçlamadık, suçlamıyoruz da. Kaldı ki, kızının çalıştı hastane."

ABACI’NIN KIZI BABASININ YANINA DEFNEDİLMESİNİ İSTEDİ

Muazzez Abacı'nın herhangi vasiyeti olmadığını da belirten Budak, "Vasiyeti yok ama sadece Saba Hanım, Muazzez Hanım babasını bir buçuk iki yaşında kaybetmiş olduğu için, tercih olarak babasının yanına defnedilmesini istedi" ifadelerini kullandı.

‘O KADAR HAYATA BAĞLI BİR İNSANDI Kİ’

Kızı Saba Abacı ise, "Vasiyette bulunmadı çünkü aklına gelmedi. O kadar hayata bağlı, hayatını seven bir insandı ki, hastanede de öyleydi. 'Çıkınca bunu yaparız şunu yaparız', onun için ölmek yok gibiydi" dedi.

Orhan Gencebay eşi Sevim Emre

Emel Sayın

ANKARA CEBECİ ASRİ MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Muazzez Abacı, 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip babasının yanına, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947’de Ankara’da dünyaya geldi. Türk Sanat Müziği’nin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, 1966 yılında Ankara Radyosu’nun açtığı sınavı kazanan Abacı profesyonel müzik kariyerine böylece adım atmış oldu.

1973’te 'Bir Sen Kaldın İçimde' adlı ilk plağını yayımlayan Abacı, kısa sürede dönemin en tanınan assolistlerinden biri haline geldi. 1980’li yıllarda 'Şakayık', 'Vurgun', 'Sensiz Olmadı' ve 'Sevdiklerinizle' gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nın tavsiyesiyle Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

Abacı, hayatı boyunca birkaç kez evlilik yaptı. İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile gerçekleştiren sanatçı, bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. İkinci evliliğini avukat Atilla Kurtbaş ile yapan Abacı’nın bu evliliği ise iki yıl sürdü.

Daha sonra 1980-1983 yılları arasında Hasan Heybetli ile, 1989 yılında ise Bulut Koraltürk ile evlendi. Günümüzde ise evli değil.

Abacı’nın bir kızı var. Kızı Saba Abacı, sanatçının ilk eşi Abdurrahman Abacı ile olan evliliğinden dünyaya geldi. 1969 doğumlu olan Saba Abacı, doktor. Usta sanatçının diğer evliliklerinden çocuğu olmadı.