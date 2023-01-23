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Türk sanatçı Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Davos'ta sergilendi

Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında sergilediği yapay zeka destekli illüstrasyonu "Yapay Gerçekler: Mercan"a ilişkin, "Sanırım ilk defa bir Türk sanatçı, bu platformda ve bu ölçekte iş paylaşıyor. Onun için çok gururluyum." dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:37
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Türk sanatçı Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Davos'ta sergilendi

Türk sanatçı Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Davos'ta sergilendi
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Anadol, Davos'ta gerçekleştirilen WEF'in ana Kongre Merkezi'nde, "Yapay Gerçekler: Mercan" illüstrasyonun bulunduğu alanda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

WEF yetkilileri ile bir yıl önce başlayan bir diyalog neticesinde bu etkinliği yaptıklarını belirten Anadol, yaklaşık 100 milyondan fazla su altı verilerini kullanarak mercanların yaşayan su ve fauna yapılarına bakarak yapay zeka ağı ürettiklerini kaydetti.
Anadol, WEF'in bu yıl iklim değişikliği ve benzer problemler karşısında yapay zekanın yaratıcı kullanım tekniklerine önem gösterdiğine dikkati çekerek, şuunları söyledi:

"Biz de bu proje için şu anda en kompleks ve kullanması güncel olan yapay zeka algoritmalarını kullanarak, dünyanın herhalde bu alandaki en kompleks yapay zeka ağını geliştirdik. Amacımız, mercanlar gibi, iklim değişikliğinden ilk zarar gören canlıların değerini tekrar kazanmak için ne yapabiliriz sorusunu cevaplamaktı. Bunu sadece fiziksel dünyada değil, metaversede de anlamaya çalışmak istedik. Bu anlamda 5 milyar parametreli başka bir yapay zeka ağından gerçeğe çok yakın mercanlar üretmeye çalıştık."

"Bu faaliyetimizi, sanatsal anlamda bir çalışmaya dönüştürdük"

Kaybedilen mercanları bir şekilde yapay zekayla suni de olsa oluşturarak canlıların yeniden o bölgede yaşam kurabilmesinin mümkün olup olmadığını araştırdıklarını belirten Anadol, mercanların geri gelemediğini ancak yapay zekanın kendilerine bir yön gösterebilir mi sorusunun cevabını aradıklarını kaydetti.
Anadol, "Bu faaliyetimizi, hem sanatsal anlamda bir çalışmaya dönüştürdük hem de duyduğumuz sesi, gördüğümüz görseli ve ek olarak kokusunu da yaratabildik. Bu aslında bizim için metaversenin yaratıcı kullanım tekniklerine dikkati çekme ve yapay zekayı insanlık için faydalı kullanabilme çalışması diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Bu projenin WEF'in sanat ekibinin isteğiyle ortaya çıktığını dile getiren Anadol, "Sanırım ilk defa bir Türk sanatçı, bu platformda ve bu ölçekte iş paylaşıyor. Onun için çok gururluyum." dedi.

Anadol, bu alanda daha önce bu ölçekte iş yapmadığını, dünya liderlerinin bir arada olduğu bir platformda herkesin odak noktası bir iş yapmanın kendilerini ayrıca sevindirdiğini ifade etti.

 

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