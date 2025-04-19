Türk sanatçıdan küresel başarı! Sokaklar çevre için konuşuyor

Almanya’nın Wilhelmshaven kentinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Wilhelmshaven Street Art Festivali, dünyanın dört bir yanından sokak sanatçılarını bir araya getirdi.

Türkiye’yi temsil eden 3D sokak sanatçısı Sıtkı Doğan, küresel ısınma ve çevre kirliliğinin kutup yaşamına etkilerini çarpıcı bir şekilde işlediği eseriyle festivalde ikinci oldu.

45 ülkeden 70 sanatçının katıldığı etkinlikte, Doğan’ın eseri hem halk oylamasında hem de jüri değerlendirmesinde büyük ilgi gördü. Bu başarı, Türk sokak sanatının uluslararası alandaki yükselişine işaret etti.

ÇEVRE KRİZİNE SANATSAL BİR ÇIĞLIK

Sıtkı Doğan’ın ödüllü eseri, bir kutup ayısının eriyen bir buzdağında yalnızlığını ve denizlerde biriken plastik atıkların yıkıcı etkisini konu aldı.

Sanatçı, eseriyle çevre kirliliği ve küresel ısınmanın doğa üzerindeki tahribatına dikkat çekmeyi amaçladı. “Kutup ayısının yalnızlığı, insanlığın doğaya verdiği zararın bir yansıması. Bu eserle, izleyicilere ders alıcı bir mesaj vermek istedim” diyen Doğan, festivalde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirtti.

Festival, her yıl sokak sanatçılarına özgür bir ifade platformu sunuyor ve belirli bir tema zorunluluğu olmadan sanatçıların kendi konularını seçmelerine olanak tanıyor. Doğan, bu yılki çalışmasında 3D tekniğini kullanarak görsel bir derinlik yarattı ve eserin etkisini artırdı. Eser, Wilhelmshaven’in sokaklarında halkın beğenisine sunulurken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

WİLHELMSHAVEN FESTİVALİ: SOKAK SANATININ KÜRESEL BULUŞMASI

Uluslararası Wilhelmshaven Street Art Festivali, 2013’ten bu yana her yıl Almanya’nın kuzeyindeki Wilhelmshaven kentinde düzenleniyor. Festival, graffiti, 3D kaldırım sanatı, mural ve enstalasyon gibi farklı sokak sanatı disiplinlerini bir araya getiriyor. Bu yıl Mart ayında başlayan başvuru süreci, sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla dünya çapındaki sanatçılara ulaştı. Organizasyon, seçilen sanatçıların tüm masraflarını karşılayarak davet mektupları gönderiyor. Doğan, Türkiye’den üçüncü kez katıldığı festivalde ilk kez ödül kazanarak dikkat çekti.

Festivalin direktörü Dr. Anna Müller, “Sıtkı Doğan’ın eseri, hem teknik ustalığı hem de güçlü sosyal mesajıyla öne çıktı. Sokak sanatı, toplumsal sorunları görünür kılmanın en etkili yollarından biri ve Doğan bunu başardı” dedi.

Müller, festivalin halk oylamasında çevre temalı eserlerin bu yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: “SOKAK SANATI TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN AYNASI”

Sokak sanatının toplumsal etkisi, akademik dünyada da sıkça tartışılıyor.

Londra Üniversitesi’nden sanat tarihçisi Prof. Susan Napier, “Sokak sanatı, kamusal alanda diyalog başlatma gücüyle eşsizdir. Sıtkı Doğan gibi sanatçıların çevre krizine odaklanması, sanatın aktivizmle kesiştiği bir noktayı temsil ediyor” dedi.

Napier, sokak sanatının özellikle genç nesiller üzerinde farkındalık yaratmada etkili olduğunu vurguladı.

Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nden görsel kültür uzmanı Dr. Lukas Schmidt ise, “3D sokak sanatı, izleyiciyi eserin içine çekerek mesajı daha güçlü kıldı. Doğan’ın kullandığı teknik, çevre krizini somut bir deneyime dönüştürüyor” şeklinde konuştu.

Schmidt, 3D sanatın optik yanılsamalarla izleyiciyi şaşırtırken, mesajı akılda kalıcı hale getirdiğini belirtti.

BİLİMSEL DESTEK: 3D SANATIN ALGISAL ETKİSİ

3D sokak sanatının izleyici üzerindeki etkisi, nörobilim ve psikoloji alanında da araştırılıyor. California Üniversitesi’nden nörobilimci Dr. Emily Carter’ın yayımlanan bir çalışması, 3D sanatın beynin görsel korteksini uyararak derinlik algısını manipüle ettiğini göstedi. Carter, "3D sokak sanatı, izleyicinin çevresini yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Bu, sosyal mesajların daha kalıcı olmasını sağlıyor" dedi.

Ayrıca, Delft Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırma, 3D sanatın kamusal alanlarda çevre bilincini artırmada etkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın lideri Dr. Pieter van der Meer, "Doğan’ın kutup ayısı temalı eseri gibi çalışmalar, izleyicilerde duygusal bir bağ kurarak çevre sorunlarına ilgiyi artırıyor"dedi.

GELECEK PLANLARI VE TÜRKİYE’DE SOKAK SANATI

Sıtkı Doğan, uluslararası festivallere katılmaya devam etmeyi planlıyor. Wilhelmshaven’deki başarı, beni daha büyük projeler için motive etti. Türkiye’de de bu sanatın gelişmesini istiyorum.

Sanatçı, özellikle genç sanatçıları cesaretlendirmek için atölye çalışmaları düzenlemeyi hedefledi.