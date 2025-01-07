Türk sanayi devi iflas etti. 23 yıldır yurt dışına ihracat yapıyordu

Konya’da 2002 yılında faaliyete geçen ve Hidrolik & Pnömatik üretimi yapan ALS Hidrolik Şirketi, finansal zorluklar nedeniyle iflas etti. 23 yıllık deneyime sahip olan firma, yurt içi ve yurt dışı pazarlara Hidrolik ve Pnömatik ürünler temin ederek büyük bir üretim kapasitesine ulaşmıştı. Ancak, son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar, dev şirketin iflasına sebep oldu.

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, ALS Hidrolik’in iflas süreci adi tasfiye usulüyle başlatıldı. İflas süreciyle ilgili olarak Konya 1. İcra Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, müflisin mal varlıklarını elinde bulunduranların, yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, bu malları ivedilikle İcra Dairesi’ne teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Aksi takdirde cezai sorumluluk ve rüçhan haklarından mahrumiyetle karşılaşabilecekleri uyarısı yapıldı.

ALS Hidrolik, yıllar boyunca Hidrolik pompalar, hidrolik valfler, kumanda kolları, soğutucular, hat tipi komponentler, hidrolik aksesuarlar ve boru-mil parçaları üretimi yaptı. Ayrıca, hidrolik silindir, hidrolik ünite, powerpack, hava tankları, pnömatik silindirler, pnömatik valfler, keçe ve oringler gibi çok sayıda ürün yelpazesiyle sektördeki yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak, tüm bu güçlü ürün yelpazesi ve uzun yıllara dayanan tecrübeye rağmen, şirket mali krizle başa çıkamayarak iflas etti.

Fabrikanın kapalı kalan üretim tesisleri ve satılamayan ürünleri ile ilgili de süreç devam etmekte. Bu aşamada, alacaklıların haklarını almak için yapacakları başvurular, sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

ALS Hidrolik’in iflası, Konya sanayi çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Şirketin yıllarca sağladığı istihdam ve üretim gücü, yerel ekonomiye önemli katkılar sağlıyordu. Şirketin kapanması, sektördeki diğer firmalar için de ekonomik belirsizlik yaratabilir.