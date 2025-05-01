Türk sanayi devi iflasın pençesinde. 45 ülkeye ihracat yapıyor

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Kocaeli merkezli Paneks Panel, finansal krizle boğuşuyor. 45 ülkeye ihracat yapan firma, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi, süreç yakından takip ediliyor.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Paneks Panel ve Soğutma Sistemleri, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

1995’ten bu yana soğutma ve soğuk oda deposu sektöründe faaliyet gösteren firma, 45 ülkeye ihracat yaparak uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Ancak ekonomik zorluklar, bu köklü şirketi iflasın eşiğine getirdi.

3 AYLIK KORUMA KALKANI

Paneks Panel’in konkordato davasında Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Nisan 2025’te saat 16.30’dan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre zarfında şirketin mal varlığı korunacak, borçlarına yönelik icra takipleri askıya alınacak.

Mali müşavir Gülzade Yılmaz, geçici konkordato komiseri olarak atandı. Yılmaz, şirketin mali yapısını düzeltmek için hazırlanan plana rehberlik edecek.

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme kararının ilanından itibaren alacaklılar, 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunabilecek. Konkordato talebinin reddini isteyen alacaklılar, mahkemeye delillerle başvurarak sürecin seyrini değiştirebilir. Şirketin konkordato davasında ilk duruşma, 17 Temmuz 2025’te saat 14.50’de yapılacak.

ANAHTAR TESLİM PROJE

Paneks Panel, 34 kişilik uzman ekibiyle soğuk hava depoları, sandviç paneller ve çatı kaplamaları üretiyor. Avrupa standartlarında çevre dostu A++ ürünler sunan firma, gıda ürünlerinin izolasyonunu sağlıyor. Şirket, anahtar teslim soğuk oda projeleriyle de dikkat çekiyor.

45 ÜLKEYE İHRACAT

Firmanın ürünleri, 45 ülkede sorunsuz hizmet veriyor. Avrupa menşeli kompresör ve fanlar kullanan Paneks, yüksek müşteri memnuniyeti hedefliyor. İhracat hacmini her yıl artıran şirket, yurt dışında birçok projeyi sürdürüyor.

Paneks Panel’in konkordato süreci, şirketin geleceğini belirleyecek. Mali yapısını toparlamak için sunulan plan, hem çalışanlar hem de sektör için kritik önem taşıyor. Süreç, sanayi devinin ayakta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor.