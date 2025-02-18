Türk sanayicisine yerli buhar kazanı dopingi

Türkiye son 22 yılda OECD ülkeleri arasında sanayi üretimini en fazla artıran ülke konumunda yer alırken, sanayiciler de yaratılan endüstriyel katma değeri verimlilik odaklı ve çevre dostu politikalarla optimize etmek için dönüşüyor. Farklı sektörlerde üretim gerçekleştiren birçok sanayi tesisi ise dönüşüme enerji kaynaklarından başlıyor.

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel buhar kazanı üreticilerinden Çiftel Kazan, yenilikçi mühendislik çözümleri ve patentli teknolojileriyle bu dönüşümde önemli bir rol üstleniyor. Teknolojik sistemleriyle 3 adet incelemeli patente sahip şirket, sanayide uzun ömürlü kullanım avantajları sağlayan güvenilir bir teknoloji olarak bilinen hederli ve su borulu buhar kazanlarını döner ızgaralı sistemlerle birleştirerek işletmelere maksimum yakıt tasarrufu ve emisyon kontrolü sunuyor.

“BUHAR KAZANLARININ ÖMRÜNÜ UZATIYOR VE IŞLETMELERE BÜYÜK MALIYET AVANTAJI SUNUYORUZ”

Çiftel Kazan Kurucusu Tuncay Şahin, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Sanayi tesislerinin en büyük ihtiyaçlarından biri, yüksek verimli, uzun ömürlü ve güvenli buhar kazanları. Yıllardır bu sektörde edindiğimiz bilgi birikimi ve mühendislik tecrübemizle, sanayinin gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt verecek çözümler üretmeye odaklandık. Çiftel Kazan olarak, Türkiye’de yalnızca bizim ürettiğimiz hederli, su borulu ve döner ızgaralı buhar kazanıyla sektörün karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan boru hasarlarını ortadan kaldırıyoruz. Geleneksel D tipi su borulu kazanlarda zamanla oluşan boru hasarları, buhar domunun içine girilerek körleme yöntemiyle kapatılmaya çalışılıyor. Ancak bu yöntem, verimi düşürüyor ve kapasite kaybına yol açıyor. Bizim geliştirdiğimiz heder sistemi, boruların kolayca değiştirilmesini sağlayarak buhar kazanlarının ömrünü uzatıyor ve işletmelere büyük maliyet avantajı sunuyor.”

“SANAYI ÜRETIMLERI IÇIN VERIMLI VE GÜVENILIR BIR ALTERNATIF YARATTIK”

Uluslararası pazarlarda da büyüyen Çiftel Kazan’ın Kurucusu Tuncay Şahin, “Piyasada su borulu kazan olarak bilinen birçok model, gerçekte tam anlamıyla su borulu buhar kazanı değildir. Hibrit tipi kazanlar, hem alev duman borulu hem de su borulu yapıları birleştiren sistemlerdir. Ancak bu kazanlar, belirli bir basınç aralığında çalışabilse de, tamamen su borulu sistemlerin sunduğu emniyetli yapı ve yüksek basınç dayanıklılığına sahip değil. Sahada edindiğimiz tecrübeler ve mühendislik çözümlerimiz doğrultusunda, bu kazanlarda yaşanan sorunları gözlemledik ve tümünü ortadan kaldıracak bir sistem geliştirmeye karar verdik. Tam da bu noktada, heder sistemi ile tamamen su borulu, yüksek basınç dayanıklılığına sahip ve uzun ömürlü bir kazan tasarladık. Bu sayede sanayi işletmelerinin yüksek maliyetli çözümlere yönelmesine gerek kalmadan, verimli ve güvenilir bir alternatif yarattık” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Su borulu buhar kazanlarının avantajlarının birinci sırasında patlama riski taşımamaları bulunuyor. Heder sistemiyle tasarladığımız bu kazanlar, yüksek basınç altında güvenli çalışmayı garanti ediyor. Geleneksel sistemlere kıyasla, çok daha dayanıklı bir yapıdan oluşuyor. Yalnızca bizim üretebildiğimiz bu sistemi tasarlarken, dünyanın en güvenilir buhar kazanlarından ilham aldık. Ancak bu kazanlar, yüksek maliyetleri nedeniyle pek çok işletme için erişilebilir değil. Biz, bu teknolojiyi yerli üretimle daha ekonomik hale getirdik. Var olanı geliştirerek daha kompakt bir sisteme dönüştürdük ve patentini aldık.”

“BU SISTEMLE EMISYONLARI DÜŞÜRÜYOR VE ÇEVRE DOSTU BIR ÇÖZÜM SUNUYORUZ”

Yüksek maliyetleri nedeniyle akışkan yataklı buhar kazanlarının her işletmeye uygun olmadığının da altını çizen Tuncay Şahin, “Döner ızgaralı hederli buhar kazanı, akışkan yataklı kazanlara alternatif olmakla birlikte birçok düşük kapasitede üretim yapan şirketlere de uygun tasarlanabiliyor. Basınç skalası su borulu dizayna sahip olduğu için geniş. Bu sistem yüksek verimli, çok geçişli tasarımıyla ısı kayıplarını minimize edip yakıt tüketimini en aza indiriyor. Döner ızgaralı yakma teknolojisi, verimli bir yanma sağlayarak emisyonları düşürüyor ve çevre dostu bir çözüm sunuyor. Arka grup ekonomizer ve reküperatör sistemleri sayesinde ise ısı enerjisi en verimli şekilde geri kazanılarak sistemin toplam verimi en üst seviyeye çıkarılıyor” şeklinde konuştu.

AR-GE YATIRIMLARIYLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Sanayi tesislerinin yüksek verimli, düşük maliyetli, uzun ömürlü ve çevre dostu bir buhar kazanına yönelik ihtiyacının giderek arttığını aktaran Çiftel Kazan Kurucusu Tuncay Şahin, “Tasarladığımız sistemle sanayinin enerji verimliliği ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Türkiye’nin her bölgesine ve uluslararası pazarlara hizmet veriyoruz. Gıdadan tekstile, kimyadan kağıda, enerjiden ağır sanayiye kadar geniş bir müşteri portföyüne hitap ediyoruz. 1986’dan bu yana faaliyet gösteren köklü bir endüstriyel kazan üreticisi olarak, Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz patentli kazan sistemlerini sanayi tesislerinde yaygınlaştırmayı, yeni yatırımlarla büyümeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.