Türk satranç tarihinde bir ilk! Dünya şampiyonunu yendi

Özbekistan’da düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nda Büyükusta (GM) Ediz Gürel, satranç dünyasında ses getiren bir zafere imza attı. 16 yaşındaki milli sporcu, dünya şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek bir ilki başardı.

TÜRK SATRANÇ TARİHİNDE İLKİ BAŞARDI

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

MİLLİ SPORCULAR 4 PUAN TOPLADI

Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.

