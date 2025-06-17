Türk savaş uçakları anında havalandı, İsrail uçakları 'U dönüşü' yaptı! Hava sahamızı ihlal etmişlerdi... Hande Fırat yaşananları tek tek anlattı

İsrail’in İran’a yönelik hain saldırısı devam ederken ünlü yazar Hande Fırat’tan bomba bir iddia geldi. Fırat, İran’a saldırı için kalkan İsrail uçaklarından bazılarının ilk gece Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiğini köşesinde yazdı.

İSRAİL İRAN'A SALDIRMIŞTI

13 Haziran'da İsrail, İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak tespit edilmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı belirlendi.

"İSRAİL İLK GECE TÜRKİYE'NİN SAHASINI İHLAL ETMİŞ"

Saldırılar bugünde devam ederken, ünlü yazar ve CNN Türk moderatörü Hande Fırat flaş bir yazı kaleme aldı. Fırat, İran’a saldırı için kalkan İsrail uçaklarından bazıları ilk gece Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Fırat, “İran’a saldırı için kalkan İsrail uçaklarından bazıları ilk gece Türkiye’nin hava sahasını ihlal etti. Kasıtlı olmadığı belirtilen hareket karşılığında Türk Silahlı Kuvvetleri anında reaksiyonla yanıt verdi, F-16’lar havalandı. Hava sahasını ihlal eden uçaklar telsizle uyarıldı. İsrail uçakları uyarının hemen ardından Türkiye’nin hava sahasından çıktı” dedi.

"ABD İSRAİL'E HAVA SAHASINI AÇMIŞ"

İsrail uçaklarının İran’a saldırı için Suriye ve Irak hava sahalarını kullandıklarını söyleyen Fırat, “Suriye’de hava savunma sistemi yok, zaten izin de almıyorlar. Irak hava sahası ise ABD’nin kontrolünde olduğu için ABD, İsrail’e hava sahasını açmış durumda” şeklinde ifade etti.