’Türk savunma sanayi’ rüzgarı! Latin Amerika’da büyük ilgi gördü

Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi etkinliği LAAD 2025 – Latin America Aerospace & Defence fuarı, Rio de Janeiro’da başladı. Brezilya’nın ev sahipliğini yaptığı fuar, savunma alanındaki yeni teknolojilerin ve iş birliklerinin tanıtıldığı önemli bir platform olarak dikkat çekiyor. Bu yıl da birçok global tedarikçi ve karar vericiyi ağırlayan fuarda Türk savunma sanayisi ön planda yer aldı.

CANİK VE GRUP ŞİRKETLERİNİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİ

SYS Grup bünyesindeki Canik, UNIROBOTICS ve AEI Systems, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri yenilikçi ürünleri fuarda sergiledi. Brezilya Ordusu’nun 12.7x99mm M2 QCB ağır makineli tüfek ihalesini kazanarak önemli bir başarı elde eden Canik, bireysel ve ağır silahlardaki geniş ürün yelpazesini katılımcılarla buluşturdu. AEI Systems tarafından üretilen VENOM LR 30x113mm orta kalibre top ve UNIROBOTICS’in uzaktan komutalı silah kuleleri fuar katılımcılarının yoğun ilgisini çekti.

YENİ İŞ BİRLİKLERİNE KAPI ARALANIYOR

SYS Grup - Canik Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral, fuar hakkındaki değerlendirmesinde, ürünlerinin bölgedeki yüksek talep görmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. “LAAD 2025'te gördüğümüz ilgi, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Burada temelini attığımız iş birliklerini kalıcı ortaklıklara dönüştürmek için çalışacağız,” dedi. Aral ayrıca, bu başarının diğer Latin Amerika ülkelerinde de yeni fırsatlara zemin hazırladığını belirtti.

Türk savunma sanayisinin bu başarısı, sektördeki global etkisini artırarak yeni pazarlara erişimde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.