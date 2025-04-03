Türk Savunma Sanayisi, yeni İHA sistemi "ANKA-3" ile Dünya pazarında söz sahibi oluyor

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve gizlilik özellikleriyle öne çıkan ANKA-3, yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde özellikle kritik keşif ve vurucu misyonlarda kullanılacak.

Savunma uzmanları, ANKA-3'ün Türkiye'nin yurt dışı savunma ihracatını artırmada önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen taleplerin arttığı ifade edilirken, Türk savunma sanayisinin 2023'te 5,5 milyar doları aşan ihracat hedefine ulaşmasında bu sistemin katkı sağlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli teknoloji hamlemiz sayesinde savunmada dışa bağımlılığı azaltırken, yeni projelerle küresel pazarda rekabet gücümüzü artırıyoruz" açıklamasını yaptı.