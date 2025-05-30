Türk savunma sanayisinin devi dünyaca ünlü şirketi satın aldı. Yunanistan'ın paçaları tutuştu

Assan Group, Güney Afrika merkezli Dynaflow Teknoloji’yi satın alarak savunma sanayisinde gücünü artırdı. Meteor füzeleri ve yerli atılımlar, Yunanistan’da endişe yaratıyor.

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından Assan Group Savunma Sanayi A.Ş., Güney Afrika merkezli Dynaflow Teknoloji’yi satın alarak küresel rekabet gücünü artırdı. Genel maksat bombaları için tapa teknolojileri geliştiren Dynaflow, sert hedef ve yaklaşmalı tapa sistemlerinde uzmanlığıyla tanınıyor. Bu satın alma, Assan Group’un üretim ve mühendislik kabiliyetlerini güçlendirirken, Afrika pazarında daha etkin bir konuma ulaşmasını sağlayacak.

YUNANİSTAN'I KORKU SARDI

Türkiye’nin Fransa’dan almayı planladığı Meteor füzeleri, Yunanistan’da büyük yankı uyandırmıştı. Yunan medyası, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Ege’deki artan gücünden duyulan rahatsızlığı, “Türk donanması Ege’deki egemenliğimizi tehdit ediyor” başlıklarıyla dile getirdi.

Türkiye’nin yerli ve milli savunma hamleleri, özellikle donanma kapasitesinin büyümesi, Atina’da endişe yaratıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter savaş uçağı ve Meteor füzelerinin tedariki konusundaki gelişmelerin Yunanistan’da panik havası oluşturduğunu belirtmişti.

Dynaflow, uçak mühimmat sistemlerinde ileri teknoloji çözümleriyle biliniyor. Elektromekanik tapa sistemlerinde uzmanlaşan şirket, yaklaşmalı, ani temas ve zaman gecikmeli tapalarla modern hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Assan Group’un bu satın alımı, genel maksat bombalarını tapalarıyla birlikte sunma imkanı sağlıyor. Şirket, ürün portföyünü genişleterek küresel pazarda rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor.

"ÜRETİM GÜCÜMÜZLE BİRLEŞECEK"

Assan Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş, satın almayla ilgili, “Dynaflow’un teknolojisi, inovasyon hedeflerimizle uyumlu. Üretim gücümüzle birleştiğinde, ürünlerimizi daha geniş coğrafyalara taşıyacağız” dedi. Dynaflow, Assan Group bünyesinde mevcut faaliyetlerini sürdürecek ve AR-GE çalışmalarına hız verecek. Şirketin mühendislik altyapısı korunarak, küresel ölçekte daha rekabetçi ürünler geliştirilecek.

Satın alma, Assan Group’un Afrika pazarındaki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası. Dynaflow’un Güney Afrika’daki altyapısı, bölgedeki savunma sanayisi projelerinde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu hamle, Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda büyümesine katkı sunacak.

Assan Group’un bu adımı, Türk savunma sanayisinin küresel arenadaki iddiasını güçlendiriyor. Yerli ve milli teknolojilerle donatılan Türk donanması ve hava kuvvetleri, bölgesel dengeleri etkiliyor. Yunanistan’daki tepkiler, Türkiye’nin savunma alanındaki kararlı ilerleyişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.