Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte

Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte
Düzenleme: Kaynak: AA

Van ile İran arasına hem düzensiz göçü önlemek hem de terörist geçişine engel olmak için yapılan 173 kilometrelik duvar her saniye takip altında.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 1

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemek için yapılan duvar 173 kilometreye ulaştı.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 2

Kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla sınır hattına duvarın yanı sıra 347 kilometre hendek kazıldı, 163 kilometrelik bölüme 3 sıra jiletli tel çekildi

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 3

Van'da, Türkiye-İran sınırına inşa edilen güvenlik duvarının 173 kilometrelik bölümü tamamlandı, 163 kilometrelik bölüme 3 sıra şeklinde jiletli tel çekildi.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 4

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 5

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınırda her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında güvenlik duvarının örülmesi çalışmaları sürüyor

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 6

Duvarların üstüne üç sıra jiletli tel çekilirken, dronlarla da bölge takip ediliyor.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 7

Şu ana kadar 173 kilometrelik bölümün beton duvarını tamamlayan görevliler, kalan kısımlarda da çalışmaya devam ediyor.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 8

Güvenlik güçleri de harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutulan sınır hattında, 7 gün 24 saat esasıyla görevini sürdürüyor.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 9

Askerler siperde bekliyor.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 10

Beton duvarın üzerine 163 kilometrelik bölüme 3 sıra jiletli tel çeken, 347 kilometre hendek kazan ekipler, tahrip olan kısımların da onarımını yapıyor.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 11

İnsansız hava araçları ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak karşılaştıkları yasa dışı faaliyetlere anında müdahale eden güvenlik güçleri, sınırdan geçişleri engellemeye çalışıyor.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 12

Askerler devriye atıyor.

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Türk Seddine jiletli teller de çekildi her saniye takipte 13

Dronlar devamlı bölge takip ediliyor.

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