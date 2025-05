Türk şef açıkladı: “Otellerin lezzet ve hijyen standartları, bölgenin referans noktası oluyor”

Türkiye, turist sayısında dünyada 5. sıraya yükselirken, turizm gelirlerinde de 7. sıradaki pozisyonunu korumaya devam ediyor. 2 milyonun üzerinde istihdam yaratan sektördeki başat rolü üstlenen oteller ise başarılı şefleriyle konuklarına lezzet bir yolculuğuna çıkarmanın ötesine geçerek kültürümüzün uluslararası çapta temsil edilmesini sağlıyor. Kıbrıs’taki Merit Otelleri zincirinde baş şef olarak görev yaptığı yıllarda tüm mutfak operasyonlarını yöneten ve kariyerine New Jersey’nin Morristown kentindeki The Address Greek & Mediterranean Restaurant’ın mutfağında devam eden Şef Onur Karaçay, Türk mutfağına ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken, gastronominin hem otellerin hem de bölgelerin referans noktası olduğunu açıkladı.

“Türk mutfağı sadece lezzet değil, köklü bir kültürün sofraya yansımasıdır”

The Address Greek & Mediterranean Restaurant’ın mutfağında Ege ve Akdeniz tatlarını çağdaş dokunuşlarla harmanlayarak şehrin gastronomi sahnesine yeni bir soluk getiren Şef Onur Karaçay, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Türk mutfağı sadece lezzet değil, köklü bir kültürün sofraya yansımasıdır. Yurt dışında görev yaptığım her mutfakta Türk mutfağını tanıtmak benim için bir sorumluluk olduğu kadar, gurur kaynağı da oldu. Menümüze Ege ve Akdeniz dokunuşlarıyla birlikte Türk mutfağından seçkin tatları da ekleyerek misafirlerimize hem tanıdık hem de keşif dolu bir deneyim sunuyoruz. Türk mutfağı dünya sahnesinde daha fazla yer alması gerekiyor. Çünkü Türkiye, çeşitlilik, derinlik ve sağlıkla bütünleşmiş yapısı sayesinde evrensel bir potansiyele sahip.”

“Türk mutfağında global damak zevkine hitap eden bir hibritleşme süreci görüyorum”

Her tabakta Türkiye'nin bir sesine ya da rengine dair iz bırakmaya çalıştığını söyleyen Şef Onur Karaçay, “Türk mutfağının geleceğinde hem geleneksel köklerle bağını koruyan hem de global damak zevkine hitap eden bir hibritleşme süreci görüyorum. Artık sadece ne pişirildiği değil, nasıl anlatıldığı, hangi hikayeyle servis edildiği ve hangi teknikle sunulduğu daha fazla önem taşıyor. Bu da menülerin sadece yemek listesi olmaktan çıkıp, gastronomik anlatılar haline gelmesini sağlıyor. Otel restoranları bu evrimde çok önemli birer sahne. Çünkü hem uluslararası misafir kitlesine hitap ediyorlar hem de mutfaklarında büyük bir organizasyon gücü var” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Söz konusu evrimi, hem geleneksel reçeteleri koruyarak hem de onları çağdaş tekniklerle yeniden inşa ederek desteklemeyi hedefliyorum. Örneğin ABD’deki restoranımızda Türk mutfağından esinlenen ama yerel ürünleri de kullanan mevsimsel menüler hazırlıyoruz. Böylece mutfağımızı, olduğu gibi taşımaktan çok, onu evrensel bir dile çevirmeye çalışıyorum. Ancak elbette mutfak sanatlarının sürdürülebilir bir başarıya ulaşması için yemek pişirmenin haricinde dinamik bir organisyonel kültürün oluşturulması gerekiyor.”

“Otellerin lezzet ve hijyen standartları, bölgenin referans noktası oluyor”

Kıbrıs’taki Merit Otelleri zincirinde baş şef olarak görev yaptığı yıllarda binlerce yatak kapasiteli bu lüks grubun tüm mutfak operasyonlarını yöneten Şef Onur Karaçay, kurduğu gıda güvenliği laboratuvarı, geliştirdiği personel eğitim programları ve çikolata‑dondurma atölyeleriyle otellerin lezzet ve hijyen standartlarını bölgenin referans noktası haline getirdi. Özgün menü konseptleri sayesinde hem mutfak kültürüne yenilik kattı hem de zincire önemli maliyet avantajı kazandırdı.

Gastronomi odaklı bu hususların bir destinasyonu sadece ziyaret edilecek değil, deneyimlenecek bir referans noktasına dönüştürdüğünün altını çizen Şef Onur Karaçay, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün dünya turizmi sadece gezip görmekle sınırlı değil. Misafirler artık bulundukları yerin ruhunu tatmak, kültürünü deneyimlemek istiyor. Bu noktada otellerin düzenlediği şef buluşmaları, tematik akşam yemekleri, yöresel tadım günleri ya da interaktif mutfak atölyeleri gibi etkinlikler, klasik konaklamanın ötesine geçen bir deneyim sunuyor. Böyle etkinlikler, gastronomiyi bölgesel bir çekim merkezine dönüştürüyor. Özellikle gurme turistler için destinasyon seçiminde bu tür deneyimlerin büyük rol oynadığını görüyoruz. Bir otelde yalnızca konaklamıyor, o bölgeye dair otantik lezzetleri tanıyor, yerel şeflerle birebir temas kurabiliyor, hatta tariflerin hikayelerine şahitlik ediyor. Bu da bölgenin kültürel zenginliğini gastronomi aracılığıyla görünür kılıyor. Örneğin Kıbrıs’ta görev yaptığım dönemde organize ettiğimiz "Anadolu Lezzetleri Haftası" gibi etkinliklerle yalnızca otel doluluklarını artırmakla kalmadık; aynı zamanda destinasyonun marka değerine katkıda bulunduk.”

“Mutfak tutkuyla başlar, disiplinle devam eder”

Gastronomik yatırımların otelin genel vizyonuna önemli faydaları olduğunu Şef Onur Karaçay, “Artık sadece lezzet değil, özgünlük ve sürdürülebilirlik de ön planda. Bu yaklaşım, oteli sadece bir konaklama değil; bir yaşam tarzı destinasyonuna dönüştürüyor. Geleceğin otel mutfağı tam olarak bu bakış açısıyla şekillenecek” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Mutfak tutkuyla başlar, disiplinle devam eder. Bu meslek dışarıdan bakıldığında yaratıcı ve gösterişli görünebilir ama arka planında ciddi bir emek, sabır ve disiplin var. Şefliği icra etmek için mutfağın temposunu, sorumluluğunu ve ruhunu sevmek gerekiyor. Her tabak, sizin hem kimliğinizi hem de emeğinizi temsil ediyor. Bu yüzden bu işi yapacaklar kendilerini sürekli geliştirmeli, dünyayı ve mutfak kültürlerini yakından takip etmeli. Lezzet kadar hijyen, ekip çalışması, zaman yönetimi ve kriz çözme becerileri gibi kaslarını iyileştirmeli. Çünkü günümüz şefleri sadece tarif değil, değer üretir.”

Şef Onur Karaçay, bugün New Jersey’nin Morristown kentindeki The Address Greek & Mediterranean Restaurant’ının mutfağında Ege ve Akdeniz tatlarını çağdaş dokunuşlarla harmanlayarak şehrin gastronomi sahnesine yeni bir soluk getiriyor. Açıldığı günden bu yana yerel protokolün ve gurme çevrelerinin ilgi odağı haline gelen restoran, şefin disiplini ve yaratıcılığıyla kısa sürede öne çıktı. Onur Karaçay, uluslararası arenada kazandığı çok sayıda ödülle taçlanan kariyeriyle The Address’in başarı ivmesini yukarı taşımaya devam ediyor.