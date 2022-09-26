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TSK’dan kurtarma operasyonu.Yaylada mahsur kalan vatandaş helikopterle kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvetleri'nden kurtarma operasyonu. Yaylada mahsur kalan vatandaş için helikopter kaldırıldı, işte o vatandaş dağdan kurtarıldı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 11:38
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Adana Aladağ kurtarma operasyonu. Köküt yaylasında mahsur kalan vatandaş helikopterle kurtarıldı

TSK’dan kurtarma operasyonu.Yaylada mahsur kalan vatandaş helikopterle kurtarıldı
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Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt yaylasında mahsur kalan vatandaş TSK'nın kaldırdığı helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasında o anın fotoğrafları ve görüntüleri yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde! Adana’nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı

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﻿TSK’dan kurtarma operasyonu.Yaylada mahsur kalan vatandaş helikopterle kurtarıldı
﻿TSK’dan kurtarma operasyonu.Yaylada mahsur kalan vatandaş helikopterle kurtarıldı
﻿TSK’dan kurtarma operasyonu.Yaylada mahsur kalan vatandaş helikopterle kurtarıldı
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