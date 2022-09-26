﻿TSK’dan kurtarma operasyonu.Yaylada mahsur kalan vatandaş helikopterle kurtarıldı

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt yaylasında mahsur kalan vatandaş TSK'nın kaldırdığı helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasında o anın fotoğrafları ve görüntüleri yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde! Adana’nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı