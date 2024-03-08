Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın Amirali Gökçen Fırat'tan anlamlı mesaj

Fırat, kadın harbiyelilere tecrübelerini aktardı ve önemli mesajlar verdi.

Fırat, özellikle Çanakkale Deniz Savaşları'nın kritik zamanlarına değinerek, Nusret Mayın Gemisi'nin taktiksel başarısının sadece taktiksel bir zafer olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin kaderini değiştirdiğini vurguladı. Türk kadınlarının tarihteki önemli rolüne atıfta bulunan Fırat, Türk kadınının geçmişten bugüne ve geleceğe kadar, Türk erkeğiyle birlikte ülkenin başarısı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kadınların Kurtuluş Savaşı'nda da önemli bir rol oynadığını belirten Fırat, Türk kadınının savunma ve güvenliğin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı ve Türk kadınının omuz omuza Türk erkeğiyle birlikte ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceğini söyledi.