Türk sinemasında çığır açan film: Gündüz Apollon Gece Athena

Türk sineması, mitolojik temaları modern bir anlatımla harmanlayan yeni bir filme kucak açtı: Gündüz Apollon Gece Athena.

Yönetmenliğini ödüllü isim Ayşe Yılmaz’ın üstlendiği film, antik Yunan mitolojisinin ikonik figürleri Apollon ve Athena’yı günümüz İstanbul’unun kaotik atmosferinde yeniden yorumladı.

Vizyona girmesiyle birlikte sinema eleştirmenlerinden tam not alan yapım, hem görsel estetiği hem de derin felsefi alt metniyle dikkat çekti.

Filmin hikayesi, İstanbul’un iki yakasında geçen bir dualite üzerine kurulu. Gündüz, Apollon’un ışığı ve yaratıcılığıyla aydınlanan bir sanatçının hikayesini anlatırken; gece, Athena’nın bilgeliği ve stratejik zekasıyla şekillenen bir dedektifin gizemli yolculuğunu izleyiciye sundu. Bu iki karakterin kesişen yolları, seyirciyi mitoloji, insan doğası ve modern toplumun çelişkileri üzerine düşünmeye davet ediyor.

BİLİMSEL VE KÜLTÜREL BİR DERİNLİK

Film, mitolojiyi sadece estetik bir unsur olarak kullanmakla yetinmiyor; aynı zamanda bilimsel araştırmalarla desteklenen bir anlatı sundu.

Mitoloji uzmanları, filmin senaryosunun antik Yunan mitolojisine dair akademik çalışmalara dayandığını belirterek şunları dile getirdi:

“Apollon ve Athena, antik dünyada zıt ama tamamlayıcı güçler olarak görülürdü. Film, bu ikiliği modern bireyin iç çatışmalarıyla ustalıkla bağdaştırıyor”

Ayrıca, senaryo yazım sürecinde Oxford Üniversitesi’nden mitoloji ve edebiyat profesörü Dr. Helen Morales’in danışmanlık yaptığı biliniyor. Morales, filmin “mitlerin evrensel doğasını çağdaş bir bağlama taşıyarak izleyiciye hem entelektüel hem de duygusal bir deneyim sunduğunu” ifade etti.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN ÖVGÜ

Film, yurt dışından da büyük ilgi gördü. New York Üniversitesi’nden sinema eleştirmeni Prof. Richard Pena, Gündüz Apollon Gece Athena’nın “Türk sinemasında görsel anlatım ve tematik derinlik açısından bir dönüm noktası” olduğunu vurguladı.

Pena’ya göre, film, “mitolojiyi popüler kültürle buluşturan evrensel bir dil yaratmayı başarıyor.”

Öte yandan, Londra’daki King’s College’dan kültürel çalışmalar uzmanı Dr. Sarah Green, filmin İstanbul’un çok katmanlı kimliğini yansıtmadaki başarısına dikkat çekti:

“Şehir, filmde adeta bir karakter gibi. Hem tarih hem modernite, hem kaos hem düzen… İstanbul, Apollon ve Athena’nın dualitesini mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor.”

GÖRSEL VE İŞİTSEL BİR ŞÖLEN

Filmin görsel dünyası, görüntü yönetmeni Mehmet Aksu’nun imzasını taşıyor. Aksu, İstanbul’un siluetini mitolojik bir atmosferle yeniden yorumlayarak seyirciye unutulmaz kareler sundu. Müzikler ise dünyaca ünlü besteci Eleni Karaindrou’nun katkılarıyla hayat buldu. Karaindrou, filmin ruhunu yansıtmak için klasik Yunan melodilerini modern enstrümanlarla harmanladığını belirtti.

SEYİRCİYİ DÜŞÜNMEYE DAVET EDİYOR

Film, sadece bir sanat eseri olmanın ötesine geçerek seyircisini insan doğası, kimlik ve toplumsal roller üzerine düşünmeye teşvik etti.

TÜRK SİNEMASINDA YENİ BİR SOLUK

Gündüz Apollon Gece Athena, Türk sinemasında mitolojik temaların işlenişine yeni bir soluk getiriyor. Film, 25 Nisan 2025’te vizyona girdi ve şimdiden uluslararası film festivallerinde yarışmak için davetler alıyor. Eleştirmenler, bu yapımın Türk sinemasını küresel arenada daha görünür kılacağına inanıyor.