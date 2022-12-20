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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Yeşilçam'ın erotik yapımlarında kamera karşısına geçen usta oyuncu Arzu Okay, şimdilerde 67 yaşına girdi. Arzu Okay, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Galeri Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 08:15
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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

12 Eylül darbesiyle sona eren seks furyası, birçok genç yıldızın erotik projelerde kamera karşısına geçtiği yılları içeriyordu. Seks furyası denince akla gelen isimlerden biri olan Arzu Okay, son haliyle şaşırttı.

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Mecidiyeköy Lisesi'ni bitiren Arzu Okay, Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada birinci seçilince yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çekti.

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Sinemaya Ayhan Işık filmi olan Ölünceye Kadar ile adım atan yıldız, 70'lerde seks furyasına adını kazıyan isimlerden biri oldu.

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Bir dönem Londra'ya dil öğrenmeye giden Arzu Okay, 7 ay yurt dışında yaşadı.

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Oyunculuğu tamamen bıraktıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönen Okay, orada bir deri atölyesi açtı ancak iflas etti..

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Paris'te tanıştığı bir Fransız gençle 7 yıl evli kalan usta isim, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Sosyal medyada oyunculuk yıllarına dair kareler paylaşan Okay, Instagram biyografisine 'Saygısızca yorum yapan engellenir' uyarısını ekledi.

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Arzu Okay, daha önce verdiği bir röportajda başrolünde yer aldığı seks filmlerini hiç izlemediğini itiraf etmişti.

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

İşte Okay'ın son hali.

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

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Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

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