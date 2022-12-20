Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor

12 Eylül darbesiyle sona eren seks furyası, birçok genç yıldızın erotik projelerde kamera karşısına geçtiği yılları içeriyordu. Seks furyası denince akla gelen isimlerden biri olan Arzu Okay, son haliyle şaşırttı.
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Mecidiyeköy Lisesi'ni bitiren Arzu Okay, Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada birinci seçilince yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çekti.
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Sinemaya Ayhan Işık filmi olan Ölünceye Kadar ile adım atan yıldız, 70'lerde seks furyasına adını kazıyan isimlerden biri oldu.
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Bir dönem Londra'ya dil öğrenmeye giden Arzu Okay, 7 ay yurt dışında yaşadı.
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Oyunculuğu tamamen bıraktıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönen Okay, orada bir deri atölyesi açtı ancak iflas etti..
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Paris'te tanıştığı bir Fransız gençle 7 yıl evli kalan usta isim, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
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Sosyal medyada oyunculuk yıllarına dair kareler paylaşan Okay, Instagram biyografisine 'Saygısızca yorum yapan engellenir' uyarısını ekledi.
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Arzu Okay, daha önce verdiği bir röportajda başrolünde yer aldığı seks filmlerini hiç izlemediğini itiraf etmişti.