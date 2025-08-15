Türk Sineması’nın Efsanesi Harika Avcı geri dönüyor: Sağlık söylentilerine son noktayı koydu

Türk Sineması'nın Efsanesi Harika Avcı geri dönüyor: Sağlık söylentilerine son noktayı koydu

Türk sinema ve müzik dünyasının 80’lerde parlayan efsanevi ismi Harika Avcı (65), sağlık durumuyla uzun süredir merak uyandırıyordu. Çıkan iddialarla hayranlarını endişelendiren sanatçı, bu kez sevindirici bir haberle gündeme geldi.

1980’li ve 1990’lı yıllarda “İyi Aile Çocuğu”, “Acı Dünya”, “Alışırım” ve “Ateşdağlı” gibi unutulmaz filmlerde rol alan Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane yıldızlarından Harika Avcı, uzun süredir kamuoyundan uzak bir hayat sürüyordu.

Son dönemde ortaya atılan iddialar, sanatçının sevenlerini oldukça korkutmuştu.

İddialara göre, Avcı maddi zorluklar çekiyor ve ciddi sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Hatta siroz olduğu ve “Yakında öldüğümü duyacaksınız” dediği bile söylenmişti.

Ancak Harika Avcı, bu iddiaları kesin bir şekilde yalanlamıştı. Tüm bu söylentilerin ardından sanatçı sessizliğini bozdu.

Çıkan haberler nedeniyle Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, Magazinsortie.com’a yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve üretmeye devam ettiğini belirtti.

“Ben sanatımla anılmak istiyorum” diyen Harika Avcı, ağustos sonunda Sheyh Ree imzalı yeni bir şarkıyla müzikseverlerle buluşacağını, eylül ayında ise Müslüm Gürses’le düeti “Olmaz Artık”ın yayınlanacağını açıkladı.

HARİKA AVCI KİMDİR?

Harika Avcı, 2 Şubat 1960’ta İzmir’de doğdu. Asıl adı Nermin Ocak olan sanatçının annesi Sabriye Ocak’tır.

Zor bir çocukluk geçiren Avcı, İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda annesiyle çalıştıktan sonra tesadüfen sanat dünyasına adım attı.

Bir reklam şirketinin ilgisini çeken Avcı, önce sekreterlik yaptı, ardından sesiyle fark edilerek gazino dünyasına girdi ve “Harika Avcı” adını aldı.

Harika Avcı, 2009’da iş insanı İbrahim Öztürk ile evlendi. Aralarında 20 yaş fark olan çift, medyada sıkça boşanma söylentileriyle gündeme geldi.

2025’te çiftin boşandığı açıklandı. Avcı’nın başka resmi evliliği bulunmuyor.

HARİKA AVCI ALBÜMLERİ

1987 – Alışırım

1989 – Canım Gibisin

1990 – Sen Delimisin

1991 – Hayalimdeki Harika Avcı

1993 – İşte Yine Harika Avcı

1996 – Nazar Boncuğu

1998 – Kolay Değil

2001 – Aşkımız Bir Uçurum

2003 – Sürünüyorum Remix

2009 – Alışırım (Yeni Baskı)

2011 – Elenor Collections Türk Sanat Müziği – Harika Avcı HARİKA AVCI FİLMLERİ

1998 – Ölümün El Yazısı

1995 – Gizli Aşk (TV dizisi)

1989 – Gönül Garip Bir Kuştur

1989 – Öyle Bir Kadın ki

1989 – Sevgiler Düşlerde Kaldı

1987 – Alışırım

1987 – Kalbimdeki Düşman

1987 – Temas

1987 – Yasemin

1986 – Sıcak Yatak

1986 – Sevgi Çıkmazı

1986 – Acı Dünya

1985 – Ateş Dağlı

1985 – Vahşi Aşk

1978 – İyi Aile Çocuğu

