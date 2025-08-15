Türk Sineması’nın Efsanesi Harika Avcı geri dönüyor: Sağlık söylentilerine son noktayı koydu

1980’li ve 1990’lı yıllarda “İyi Aile Çocuğu”, “Acı Dünya”, “Alışırım” ve “Ateşdağlı” gibi unutulmaz filmlerde rol alan Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane yıldızlarından Harika Avcı, uzun süredir kamuoyundan uzak bir hayat sürüyordu.
Son dönemde ortaya atılan iddialar, sanatçının sevenlerini oldukça korkutmuştu.
İddialara göre, Avcı maddi zorluklar çekiyor ve ciddi sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Hatta siroz olduğu ve “Yakında öldüğümü duyacaksınız” dediği bile söylenmişti.
Ancak Harika Avcı, bu iddiaları kesin bir şekilde yalanlamıştı. Tüm bu söylentilerin ardından sanatçı sessizliğini bozdu.
Çıkan haberler nedeniyle Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, Magazinsortie.com’a yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve üretmeye devam ettiğini belirtti.
“Ben sanatımla anılmak istiyorum” diyen Harika Avcı, ağustos sonunda Sheyh Ree imzalı yeni bir şarkıyla müzikseverlerle buluşacağını, eylül ayında ise Müslüm Gürses’le düeti “Olmaz Artık”ın yayınlanacağını açıkladı.
HARİKA AVCI KİMDİR?
Harika Avcı, 2 Şubat 1960’ta İzmir’de doğdu. Asıl adı Nermin Ocak olan sanatçının annesi Sabriye Ocak’tır.
Zor bir çocukluk geçiren Avcı, İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda annesiyle çalıştıktan sonra tesadüfen sanat dünyasına adım attı.
Bir reklam şirketinin ilgisini çeken Avcı, önce sekreterlik yaptı, ardından sesiyle fark edilerek gazino dünyasına girdi ve “Harika Avcı” adını aldı.
Harika Avcı, 2009’da iş insanı İbrahim Öztürk ile evlendi. Aralarında 20 yaş fark olan çift, medyada sıkça boşanma söylentileriyle gündeme geldi.
2025’te çiftin boşandığı açıklandı. Avcı’nın başka resmi evliliği bulunmuyor.
HARİKA AVCI ALBÜMLERİ
1987 – Alışırım
1989 – Canım Gibisin
1990 – Sen Delimisin
1991 – Hayalimdeki Harika Avcı
1993 – İşte Yine Harika Avcı
1996 – Nazar Boncuğu
1998 – Kolay Değil
2001 – Aşkımız Bir Uçurum
2003 – Sürünüyorum Remix
2009 – Alışırım (Yeni Baskı)
2011 – Elenor Collections Türk Sanat Müziği – Harika Avcı HARİKA AVCI FİLMLERİ
1998 – Ölümün El Yazısı
1995 – Gizli Aşk (TV dizisi)
1989 – Gönül Garip Bir Kuştur
1989 – Öyle Bir Kadın ki
1989 – Sevgiler Düşlerde Kaldı
1987 – Alışırım
1987 – Kalbimdeki Düşman
1987 – Temas
1987 – Yasemin
1986 – Sıcak Yatak
1986 – Sevgi Çıkmazı
1986 – Acı Dünya
1985 – Ateş Dağlı
1985 – Vahşi Aşk
1978 – İyi Aile Çocuğu