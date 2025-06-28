Türk Sineması'nın Sultan'ı" 80 yaşında!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, 80 yaşına girdi. 1945 yılında İstanbul'da doğan usta oyuncu, tam 222 filmde rol aldı. Böylece ünlü isim dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu.

İlk sinema deneyimini 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle yaşayan Şoray, kariyerindeki ilk ödülünü ise 1964 yılında "Acı Hayat" filmiyle kazandı.

Altın Portakal Film Festivali'nde dört kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Aynı zamanda UNICEF iyi niyet elçisi olan Şoray, eğitime verdiği destekle de tanınıyor.

Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte "Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olarak kabul edilen usta oyuncu, sinema dışında yönetmenliğe de el attı.