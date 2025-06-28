Türk Sineması'nın Sultan'ı" 80 yaşında!

Kaynak: Haber Merkezi
Türk Sineması'nın Sultan'ı" 80 yaşında!

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, 80 yaşına girdi. Sadece güzelliği ve oyunculuğuyla değil, aynı zamanda yönetmenliği ve kalemiyle de hafızalara kazındı.

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, 80 yaşına girdi. 1945 yılında İstanbul'da doğan usta oyuncu, tam 222 filmde rol aldı. Böylece ünlü isim dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu.

0x0-turkan-soray-gonulleri-fethetti-1676793507637.webp

İlk sinema deneyimini 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle yaşayan Şoray, kariyerindeki ilk ödülünü ise 1964 yılında "Acı Hayat" filmiyle kazandı.

Altın Portakal Film Festivali'nde dört kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Aynı zamanda UNICEF iyi niyet elçisi olan Şoray, eğitime verdiği destekle de tanınıyor.

0x0-turkan-sorayin-guzeller-guzeli-kizina-bakin-yagmur-unalin-babasi-da-oyuncuymus-meger-annesi-1721287415178.webp

Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte "Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olarak kabul edilen usta oyuncu, sinema dışında yönetmenliğe de el attı.

29006-b-turkan-soray-kimdir-29006.webp

1392183.webp

sultan-gelin-turkan-soray-turk-filmi-9435299-384670-747x420.jpg

turkan-soray-kimdir-hayati-filmleri-1024x597.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'den ayrıldı! Zalgiris'e imza attı
Fenerbahçe'den ayrıldı! Zalgiris'e imza attı
Tüp bebekte yapay zeka dönemi!
Tüp bebekte yapay zeka dönemi!
62 yıldır ipleri sanata dönüştürüyor
62 yıldır ipleri sanata dönüştürüyor
Türk Sineması'nın Sultan'ı" 80 yaşında!
Türk Sineması'nın Sultan'ı" 80 yaşında!
Özgür Özel’in “asla vazgeçmeyeceğiz” sözü salonu ayağa kaldırdı!
Özgür Özel’in “asla vazgeçmeyeceğiz” sözü salonu ayağa kaldırdı!