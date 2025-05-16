Türk sinemasının ünlü ismi Ali Özgentürk'e veda

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta yönetmen, yazar ve senarist Ali Özgentürk, dün hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Özgentürk, Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Özgentürk için düzenlenen töreni sanat dünyasından birçok isim bir araya geldi. Gazeteci Necati Doğru, yazar Sunay Akın, oyuncular Nur Sürer, Menderes Samancılar, Halil Ergün, Sumru Yavrucuk, Suna Selen, Meltem cumbul ve Meral Çetinkaya, yönetmen Biket İlhan, eşi ve yazar Işıl Özgentürk, gazeteci Kürşat Başar, yazar Mehmet Açar, kardeşi ve gazeteci Nebil Özgentürk katıldı. Anmada, yönetmenin filmlerinden sahneler eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

KIZI SİMAY ÖZGENTÜRK: "BABAMIN MİRASI SİNEMAYLA YAŞAYACAK"

Törende ünlü senaristin kızı Simay Özgentürk'ün babasının tabutunun üzerine karanfiller koyarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"BİZİM AİLEMİZİN ÖĞRETMENİYDİ"

Nebil Özgentürk, ağabeyi Ali Özgentürk’e son görevini yerine getirmek üzere Beyoğlu Atlas Sineması’nda açıklamada bulundu. Özgentürk ağabeyi usta yönetmen için 'Çok erken kaybettik. Çok uğraştık ama akciğer enfeksiyonunu yenemedi. Kolunun altında 60 projeyle uğurladık onu. Bizim ailemizin öğretmeniydi.' dedi.

"TOPLUMSAL SİNEMANIN KAPISI KAPANDI"

Törende gözyaşlarını tutamayan usta oyuncu Nur Sürer, yakın dostuna veda ederken yaptığı konuşmada, “Yeşilçam'da cenazelerde tutkun bir kardeşlik vardır her zaman. Gerçekten çok üzgünüm, çok şaşırdım ölümünü duyunca. Toplumsal sinema kapısını kapattı” dedi.

"ALİ AĞABEY BİZİM SEKTÖRÜMÜZÜN DE KOCA BİR OKYANUSUYDU"

Menderes Samancılar yakın dostu Ali Özgentürk için şunları söyledi: "Kim olursan ol yaşlanınca hayat seni yalnızlaştırıyor. Yaşlılık biraz daha insanı kırılgan yapıyor. Yoksa Ali ağabeyimiz ölünceye kadar herkes tarafından sevgi saygı gördü. Yeri doldurulmayacak önemli yönetmenlerimizden, iyi insandı. Güzel filmler yaptı, iyi yaşadı yan doğru dürüst yaşadı, kendi bir doğrusu vardı. Ali ağabey bizim sektörümüzün de koca bir okyanusuydu."

Halil Ergün yakın arkadaşı Ali Özgentürk için şunları söyledi:

"Nasıl anlatabilirim ki... İz bıraktı, büyük yaşadı çok izler bıraktı ama yapacakları vardı sürekli anlatıyordu. Hayat ona izin vermedi. Çok sarsıldım ben tiyatro zamanından arkadaşımdı."

1979 yapımı Hazal filmiyle sinema dünyasına güçlü bir giriş yapan Özgentürk, ardında Selvi Boylum Al Yazmalım, Balalayka, Yengeç Oyunu gibi iz bırakan yapıtlarla dolu bir miras bıraktı. Özgentürk 'Sevgi emektir' sözüyle devleşen Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi.