Türk sinemasının ünlü yönetmeni Ali Özgentürk hayatını kaybetti

Yönetmen Ali Özgentürk 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ali Özgentürk'ün vefatını kardeşi gazeteci Nebil Özgentürk paylaştı.

"ABİM... SİNEMA YÖNETMENİ ALİ ÖZGENTÜRK'Ü KAYBETTİK"

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Nebil Özgentürk şunları söyledi:

"Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.."

Abimi, sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Çok üzgünüm., pic.twitter.com/m9RYqFcFbr — Nebil Özgentürk (@nebilozgenturk) May 15, 2025

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Ali Özgentürk ünlü yönetmen ve senaristtir. Türk sinemasının en meşhur filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaryosunu yazmıştır. Daha sonra Onur Kutlar ile birlikte Hazal filmini çekmiş ve bu filmle San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yeni Yönetmen ödülünü almıştır.

Ali Özgentürk, Adana'da dünyaya geldi ve henüz çocuk yıllarında tiyatroya merak saldı. Adana Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyuncularından biri oldu. Lise hayatında da tiyatroda yer aldı. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji okudu. İstanbul'da Can Yücel, Osman Arolat, Oğuz Aral, Selahattin Hilav gibi isimlerle tanıştı ve bir süre sonra onlarla turnelere çıkmaya başladı.

Ali Özgentürk, öğrencilik yıllarında merak saldığı tiyatronun ardından 1966 yılında ilk belgesel filmini çekti. Daha sonra 1973’te Polonya Krakow Festivali kısa film ödülünü alan ‘Ferhat’ı ve 1974’te Moskova Festivali büyük ödülünü alan ‘Yasak’ı çekti.

Takvimler 1977'i gösterdiğinde Ali Özgentürk, Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaryosunu yazdı. Film, Türkiye'de büyük bir hit oldu. 1979 yılında ise Onat Kutlar ile birlikte yazdığı ilk uzun metrajlı filmi Hazal'ı yönetti. Film, Mannheim Film Festivali'nde , Prades Film Festivali'nde ödüller kazandı ve Özgentürk, San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yeni Yönetmen ödülünü aldı .

At, 1982'de Cannes Film Festivali'nde gösterildi ve Valencia Film Festivali ile Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödüller kazandı. At, ayrıca Ozu Ödülü'nün sahibi oldu.

Özgentürk'ün üçüncü uzun metraj filmi, Orhan Kemal'in klasik romanı Murtaza'dan uyarlanan 1985 tarihli Bekçi oldu. Bekçi, Venedik Film Festivali'nde yarışma bölümünde gösterilen ilk Türk filmi olarak tarihe geçti.

Yönetmen

Yengeç Oyunu, 2008

Kalbin Zamanı, 2004

Balalayka, 2000

Sır, 1997

Mektup, 1997

Yer Çekimli Aşklar, 1995

Çıplak , 1992

Su Da Yanar, 1987

Bekçi, 1986

At, 1981

Hazal, 1979

Yasak ,1975

Ferhat, 1974

Senarist

Kalbin Zamanı, 2004

Sır, 1997

Mektup, 1997

Yer Çekimli Aşklar, 1995

Çıplak , 1992

Hazal, 1979

Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977

Yapımcı

Mektup, 1997

Seni Seviyorum Rosa, 1992

Çıplak , 1992

Su Da Yanar, 1987

Bekçi, 1986

At, 1981

Ali Özgentürk'ün Ödülleri

1980 Prades Film Festivali Hazal'a Birincilik Ödülü

1980 Manheim Film Festivali Altın Ducat Ödülü Hazal'a

1980 Mannheim Film Festivali Ekümenik Jüri Ödülü Hazal

1980 Mannheim Film Festivali Hazal'a Seyirci Ödülü

1980 San Sebastian Film Festivali En İyi Yeni Yönetmen Ödülü Hazal'a

1982 Valencia Film Festivali İkincilik Ödülü At ( The Horse )

1983 São Paulo Film Festivali At ( The Horse ) filmiyle İkincilik Ödülü

1983 Lecce Film Festivali At ( At ) için Büyük Ödül

1985 Tokyo Film Festivali Yasujirō Ozu Ödülü At ( At )

1986 Strazburg İnsan Hakları Film Festivali İkincilik Ödülü Bekci ( The Guardian