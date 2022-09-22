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Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı.Tunç Oral hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın sevilen isimlerinde Tunç Oral hayatını kaybetti. Usta oyuncunun yaşamını yitirmesinin ardından yakınları başsağlığı mesajı yayınlandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:04
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Türk Sinemasının usta aktörlerinden Tunç Oral 84 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı.Tunç Oral hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın usta oyuncu Tunç Oral 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oral'ın 2 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

Tunç Oral’ın cenazesi, bugün Antalya Türbeli Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

EŞİNİ YANGINDA KAYBETMİŞTİ

Ünlü oyuncunun eşi Nefise Nurten Akoral 2007 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin sardığı evindeki kedisini kurtarmak isterken hayatını kaybetmişti.

TUNÇ ORAL KİMDİR

Tunç Oral, 15 Mart 1938 tarihinde doğdu. Asıl adı Tuncer Akoral’dır. Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. Tercümanlık yaptı. 1964 yılında Ses dergisinin düzenlediği Sinema artist yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl içerisinde sinema oyuncusu olarak filmlerde oynamaya başladı. On Korkusuz Adam (1964), İstanbul’un Kızları (1964), Ferhat ile Şirin (1966), Kanlı Hayat (1967), Bağdat Yolu (1968), Aşkların En Güzeli (1978), Gece (1972) filmlerinde rol aldı. 1969’da oyunculuğun yanı sıra Zümrüt Filmi’i kurarak Kanlı Aşk (1969) ve Ecel Teri (1970) filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Uzun bir dönem ekranlardan uzak kalan Tunç Oral, son yıllarda Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2010) televizyon dizisi ve Halam Geldi (2013) adlı sinema filmi ile kamera karşısına geçti.

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