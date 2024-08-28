Türk şirketten dev satın alma. İrlandalı Mannok'u bünyesine kattı

Sabancı Holding'in önemli markalarından Çimsa'dan yurt dışı atağı...Firma İrlanda Merkezli çimento üreticisi Mannok'u bünyesine katıyor.

Çimsa bu sabah KAP'a açıklama yolladı. O açıkmaya göre çimento ve çimento bazlı ürün üreticisi Mannok'un tamamının satın alımı için teşkil edecek değerin 330 milyon Euro olduğu belirtti.

Mannok'un İrlanda ve İngiltere'de satış ve dağıtım ağı bulunduğu belirtilen açıklamadaü 12 aylık satış gelirlerinin 294 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Satın alma işlemi düzenleyici kurumlardan izinlerin alınmasını takiben tamamlanacak.

ÇİMSA HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Sabancı Holding'in bünyesindeki Çimsa, Mersin'de 1972 yılında kuruldu. Çimsa'nın Mersin, Eskişehir, Afyonkarahisar’da bulunan üç entegre fabrikası ile üretim yapıyor.

Çimsa, beyaz çimento alanında dünyanın lider markalarından biri...Operasyonel kabiliyetini ana hissedarı Sabancı Holding’in finansal gücü ile birleştirerek oluşturduğu Cimsa Sabanci Cement BV aracılığıyla uluslararası alanda çeşitli operasyonlara imza atıyor.

Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum aluminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük ediyor.