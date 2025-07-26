Türk siyasetine damga vuran ismin evi otel oldu! Ailesiyle tartışınca bunu yaşadı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk demokrasisinin kalbi olarak yalnızca yasama faaliyetleriyle değil, kulislerinde yankılanan ilginç hikayelerle de gündeme geliyor. Nefes gazetesi parlamento muhabirleri Mahmut Aydın ve Tarık Işık’ın “Duvarların Dili Olsa” köşesi, bu kez Ankara siyasetinin dikkat çekici bir detayını ortaya koydu. İsmi açıklanmayan muhafazakar bir partinin genel başkanı, ailevi anlaşmazlıklar sonrası evini Ankara’dan İstanbul’a taşırken, Ankara’ya geldiğinde bir oteli ev gibi kullandığı aktarıldı.

ANKARA PALAS VEKİLLERİN SIĞINAĞI OLMUŞTU

Nefes gazetesi parlamento muhabirleri Mahmut Aydın ve Tarık Işık’ın “Duvarların Dili Olsa” köşesinde yalnızca yasama faaliyetleriyle değil, kulislerinde yankılanan ilginç hikayeleri getirdi.

Ankara, milletvekillerinin otelde konaklamasına yabancı değil. 1924-1960 yılları arasında hizmet veren 2. TBMM binasının karşısında yer alan Ankara Palas, ev bulamayan vekillerin geçici sığınağıydı. Ancak bu hikaye, alışılmışın dışında.

"ANCAK BÖYLESİNİ HİÇ DUYMAMIŞSINIZDIR"

Nefes gazetesi parlamento muhabirleri Mahmut Aydın ve Tarık Işık’ın aktardığı bilgide şunlar kaydedildi:

“Ancak böylesini hiç duymamışsınızdır. İsim vermeyelim. Muhafazakar bir partinin genel başkanı akrabaları ve aile fertleriyle yaşadığı tartışma sonrası evini Ankara’dan İstanbul’a taşımış. Eşi ve çocukları ile İstanbul’da yaşayan genel başkan Ankara’ya geldiğinde ise şimdilik otelde kalıyormuş.”