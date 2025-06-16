Türk sporcular ateş altında kaldı! İran'da dehşeti yaşadılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Uluslararası müsabaka için İran’da bulunan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırıları sırasında büyük tehlike atlattı.

AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, İran’da ateş altında kaldığını belirttiği sporcuların yaşadığı korku dolu anlarını kamuoyu ile paylaştı.

İran'da Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Samet Başar ve diğer sporcular, saldırıların yaşandığı geceyi ateş altında geçirdi.

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AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, sporcuların yaşadığı korku doolu anları kamuoyu ile paylaştı. Milletvekili İnci, “İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar. Sporcularımızın güvenliği için tüm imkânlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır. Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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