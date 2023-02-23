23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarihi deprem canlı yayınının saati açıklandı. Türk sporunun devleri telefon başında olacak

Tarihi deprem canlı yayınının saati açıklandı. Türk sporunun devleri telefon başında olacak

Spor dünyası bir kez daha birlik oldu. Deprem yardımı için tarihi bir geceye imza atacak kulüpler ve federasyonlar 1 Mart Çarşamba günü canlı yayında buluşuyor.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 19:20
Takip Et

Türk sporu canlı yayında yardım toplayacak

Tarihi deprem canlı yayınının saati açıklandı. Türk sporunun devleri telefon başında olacak
+
Aa
-

Alkışlar Türk spor camiasına... Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde spor dünyası bir araya gelerek 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek.

Bir araya gelecek spor camiası, depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek.

Tarihi canlı yayın 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak.

Tüm başkan ile sporcuların depremzedeler için bir araya gelip yardım toplayacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'a kadar devam edecek.

Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
2
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
3
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
4
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
6
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
7
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Dünyaca ünlü voleybolcu Türkiye'den ayrıldı. Depremzedelere market aracıyla yardım etmişti
﻿Dünyaca ünlü voleybolcu Türkiye'den ayrıldı. Depremzedelere market aracıyla yardım etmişti
﻿Dünyaca ünlü voleybolcu Türkiye'den ayrıldı. Depremzedelere market aracıyla yardım etmişti
﻿İstanbul’da 48 yıllık riskli sitenin yıkımına başlandı
﻿İstanbul’da 48 yıllık riskli sitenin yıkımına başlandı
﻿İstanbul’da 48 yıllık riskli sitenin yıkımına başlandı
﻿YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
﻿YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
﻿YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
﻿Erdoğan Garibaşvili ile görüştü
﻿Erdoğan Garibaşvili ile görüştü
﻿Erdoğan Garibaşvili ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.