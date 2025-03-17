Türk sporu için gurur günü! Dev finalde 2 Türk karşılaşacak

Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nde (PBA) finalde 2 Türk sporcu karşılaşacak.

PBA dünya şampiyonasında iki Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldiler. İki usta isim Türk bilardosunun gururu olup ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçecekler.

Sene boyunca düzenlenen turnuvaların sonucunda oluşan ve sıralamada ilk 32’ye girerek en iyilerin yarıştığı PBA Dünya Şampiyonası finallerinin 5'incisi olan bu şampiyonanın finali Jeju Adası'nda yapılıyor ve TSİ 15.00'te başlayacak.