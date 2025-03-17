Türk sporu için gurur günü! Dev finalde 2 Türk karşılaşacak

Kaynak: DHA
Türk sporu için gurur günü! Dev finalde 2 Türk karşılaşacak

Türk sporu için bugün gurur günü olacak. Bilardonun iki harika sporcusu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet, Güney Kore’deki Profesyonel Bilardo Ligi'nde finalde karşılaşacak.

Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nde (PBA) finalde 2 Türk sporcu karşılaşacak.

PBA dünya şampiyonasında iki Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldiler. İki usta isim Türk bilardosunun gururu olup ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçecekler.

Sene boyunca düzenlenen turnuvaların sonucunda oluşan ve sıralamada ilk 32’ye girerek en iyilerin yarıştığı PBA Dünya Şampiyonası finallerinin 5'incisi olan bu şampiyonanın finali Jeju Adası'nda yapılıyor ve TSİ 15.00'te başlayacak.

Son Haberler
Bodrum'da 7 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı!
7 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı!
Göztepe’de işler iyi gitmiyor! Galibiyeti unuttular
Göztepe’de işler iyi gitmiyor! Galibiyeti unuttular
Altay düşme hattına demir attı!
Altay düşme hattına demir attı!
Google’dan büyük hizmet! Kaybolan telefonlar bulunacak
Google’dan büyük hizmet! Kaybolan telefonlar bulunacak
Kamyonetle drift yaparken yakalandı! Büyük ceza yedi...
Drift yaparken yakalandı! Büyük ceza yedi...