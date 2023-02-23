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Spor dünyasının ünlüleri telefon başında olacak. Tarihi canlı yayın saati açıklandı

Spor dünyası bir kez daha birlik oldu. Deprem yardımı için tarihi bir geceye imza atacak kulüpler ve federasyonlar 1 Mart Çarşamba günü canlı yayında buluşuyor.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 19:20
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Türk sporunun efsaneleri canlı yayında yardım toplayacak

Spor dünyasının ünlüleri telefon başında olacak. Tarihi canlı yayın saati açıklandı
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Türk spor camiası depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde spor dünyası bir araya gelerek 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek.

Bir araya gelecek spor camiası, depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek.

Tarihi canlı yayın 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak.

Tüm başkan ile sporcuların depremzedeler için bir araya gelip yardım toplayacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'a kadar devam edecek.

Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.


 

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