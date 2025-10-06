Türk takımına bir ceza daha: 42 puanı silindi

Kaynak: İHA
FIFA Disiplin Kurulu, TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

FIFA'daki alacaklı dosyaları çözüme kavuşturamayan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası gelmeye devam ediyor.

Geçmiş dönemde Oussama Haddadi ve Benjamin Tetteh'in eski kulübüne, Mısırlı sol bek Karim Hafez'e, Brezilyalı savunma oyuncusu Wallace Fortuna dos Santos'a ve Burundili ön libero Jospin Nshimirimana'nın transferinde eski kulübü Aigle Noir takımına olan borcundan dolayı FIFA Disiplin Komitesi tarafından 36 puan silme cezasına çarptırılan Yeni Malatyaspor'un 6 puanı daha silindi.

Sarı-siyahlı takıma, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Youssouf Ndayishimiye'nin transferinden kaynaklı Aigle Noir FC takımına olan borcundan dolayı 6 puan silme cezası verildi.

Son kararla birlikte Malatya temsilcisinin bu sezon toplam 42 puanı silindi.

Ligde bu sezon 1 beraberlik, 6 mağlubiyeti bulunan Yeni Malatyaspor'un güncel puanı eksi 41 olarak güncellendi.

