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  • TFF'den 6 kişilik ballı Fransa gezisi! Büyükekşi parasını cebinden mi ödedi? Türk takımlarını bıraktılar, PSG'nin maçına

TFF'den 6 kişilik ballı Fransa gezisi! Büyükekşi parasını cebinden mi ödedi? Türk takımlarını bıraktılar, PSG'nin maçına koştular. Futbol bahane, Paris'te bedava turistik gezi şahane

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk yurt dışı seyahatini yaptı. Hem de 6 kişilik heyet olarak.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 11:20
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Türk takımlarını bıraktılar, PSG'nin maçına koştular. Futbol bahane, Paris'te bedava turistik gezi şahane. TFF'den 6 kişilik ballı Fransa gezisi! Büyükekşi parasını cebinden mi ödedi?

TFF'den 6 kişilik ballı Fransa gezisi! Büyükekşi parasını cebinden mi ödedi? Türk takımlarını bıraktılar, PSG'nin maçına koştular. Futbol bahane, Paris'te bedava turistik gezi şahane
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Ama Büyükekşi ve beraberindekiler Türk takımlarının maçlarını izlemek yerine Paris Saint Germain-Juventus maçını seçti.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın organize ettiği ve kendisinin de katıldığı geziye TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Başkan Vekili Nükhet Küçükel Ezberci ve 3 de personelin katıldığı belirtildi.

Peki Türk takımlarının maçları dururken neden Fransa'daki bir karşılaşma seçildi?

İddiaya göre seçimin nedeni Paris'in gezilmesi. Futbol bahane, Paris şahane olayı yani.

Şimdi akla gelen sorular şunlar:

- Bu seyahatin parası TFF'nin kasasından mı çıktı?

- Seyahate gidenler yol, yemek ve konaklama bedelini kendileri mi ödedi?

- Türk takımlarının UEFA Kupası'nda maçları dururken neden Paris Saint Germain-Juventus maçı seçildi?

- TFF Genel Sekreteri'nin görevleri arasında yurt dışına gezi düzenlemek de var mı?

- Bu gezinin parası TFF'den çıktıysa bu gezinin Türk futboluna ne gibi bir faydası olabilir?

TFF'den isminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici ise "Sayın Büyükekşi kendisine tahsis edilen araca bile binmiyor. Seyahat masrafları gözden kaçmış olabilir. Kasaya ödeme yapabilir" dedi. Peki ya diğerleri?

 

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Abbas
9.09.2022 11:38
Yok ya, herkes fakir fukaranın ödediği vergiden öderken, cebinden, fışşiş  
 
Asker
9.09.2022 11:26
Millet beleşe alışmış Türkiye'nin her yeri soygun yerine dönmüş ne adalet var nede hukuk.  
 
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