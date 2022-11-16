Ünlü hakem antrenmanda felç geçirdi. Ardından ölüm haberi geldi

Fransa'da son olarak Lille ile Rennes arasındaki maçı yöneten 42 yaşındaki hakem Johan Hamel antrenman yaparken felç geçirdi ve hayatını kaybetti.

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz Pazar günü PSG-Auxerre maçında VAR koltuğunda oturan 42 yaşındaki tecrübeli hakem Johan Hamel'in vefat haberi ile sarsıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız hakemler derneği, Johan Hamel'in Çarşamba sabahı trajik bir şekilde vefat ettiğini doğruladı.

42 YAŞINDAYDI

42 yaşındaki tecrübeli hakemin, antrenman sırasında rahatsızlandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Son olarak 6 Kasım'da Lille'in Rennes'le karşılaştığı maçta düdük çalan hakem, Pazar günü PSG'nin Auxerre'i konuk ettiği maçta ise VAR koltuğunda oturmuştu.

FIFA HAKEMİYDİ

2016-17 sezonunda üst seviye hakemliğe terfi eden Johan Hamel, sekizi bu sezon olmak üzere toplamda 136 Ligue 1 maçını yönetmişti. Hamel ayrıca son üç yılda Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarında da görev yapıyordu.