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Ünlü hakem antrenmanda felç geçirdi. Ardından ölüm haberi geldi

Fransız hakem Johan Hamel'den futbol dünyasını sarsan bir haber geldi...

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:27
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Türk takımlarının da maçlarını yöneten ünlü hakem öldü

Ünlü hakem antrenmanda felç geçirdi. Ardından ölüm haberi geldi
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Fransa'da son olarak Lille ile Rennes arasındaki maçı yöneten 42 yaşındaki hakem Johan Hamel antrenman yaparken felç geçirdi ve hayatını kaybetti.

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz Pazar günü PSG-Auxerre maçında VAR koltuğunda oturan 42 yaşındaki tecrübeli hakem Johan Hamel'in vefat haberi ile sarsıldı.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız hakemler derneği, Johan Hamel'in Çarşamba sabahı trajik bir şekilde vefat ettiğini doğruladı.

42 YAŞINDAYDI

42 yaşındaki tecrübeli hakemin, antrenman sırasında rahatsızlandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.
Son olarak 6 Kasım'da Lille'in Rennes'le karşılaştığı maçta düdük çalan hakem, Pazar günü PSG'nin Auxerre'i konuk ettiği maçta ise VAR koltuğunda oturmuştu.

FIFA HAKEMİYDİ
2016-17 sezonunda üst seviye hakemliğe terfi eden Johan Hamel, sekizi bu sezon olmak üzere toplamda 136 Ligue 1 maçını yönetmişti. Hamel ayrıca son üç yılda Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarında da görev yapıyordu.

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