10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk taksi şoförü Almanya’da ajanlıktan hüküm giydi

Türk taksi şoförü Almanya’da ajanlıktan hüküm giydi

Almanya'da Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle tutuklanan A.A., 9 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 21:54
Takip Et

Türk taksi şoförü Almanya’da ajanlıktan hüküm giydi

Türk taksi şoförü Almanya’da ajanlıktan hüküm giydi
+
Aa
-

Almanya'nın Köln kentinde taksi şoförlüğü yapan bir Türk, Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürütmek ve silah kanununa muhalefet gerekçesiyle Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası tecil edildi.

Sanık duruşmadaki ifadesinde, “Sadece ülkeme yardım etmek istedim. Herhangi bir sorun istemedim. Sonuçlarının farkında değildim” ifadelerini kullandı. Casusluk suçlamalarını daha önceden itiraf eden sanığın temyiz hakkını kullanmayacağı bildirildi.Sanık, Gülen yapılanması mensubu olduğunu düşündüğü iki kişinin ismini, daha önce casusluktan hüküm giyen Ali D.'ye vermek, aralarından biriyle ilgili detaylı bilgi aktarmak ve Türkiye'ye istihbarat aktarımında iş birliği yapmakla suçlanıyordu. İddianamede ayrıca A.A.'nın Ali D.'ye bir atış poligonunda talim için mermi sağladığı yer alıyordu. 

ALİ D., 1 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Ali D, 2021 yılı Eylül ayında Düsseldorf kentinde bir otel odasında düzenlenen baskınla tutuklanmış, Haziran ayında da 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ali D.'nin Düsseldorf'ta kaldığı otel odasında kurusıkı tabanca ve gerçek mermilerin yanında PKK ve Gülen yapılanması mensuplarına ait bilgiler ele geçirilmişti. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
2
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
3
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
4
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
5
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
6
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
7
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
﻿Almanya'da Türklere ırkçılık
﻿Almanya'da Türklere ırkçılık
﻿Almanya'da Türklere ırkçılık
﻿Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3’e yükseltti
﻿Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3’e yükseltti
﻿Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3’e yükseltti
﻿10 Kasım'a özel formayla çıktı, Kızılyıldız'a salonu dar etti: Fenerbahçe Beko farkı
﻿10 Kasım'a özel formayla çıktı, Kızılyıldız'a salonu dar etti: Fenerbahçe Beko farkı
﻿10 Kasım'a özel formayla çıktı, Kızılyıldız'a salonu dar etti: Fenerbahçe Beko farkı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.