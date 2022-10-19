İşte Halife 2. Abdülhamit dönemi Yıldız Sarayı'nın içki sipariş listesi... Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu açıkladı 

Eski Milletvekili ve Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu kendi YouTube kanalında Halife 2. Abdülhamit dönemine ait olduğunu belirttiği bir belge paylaştı.

Yusuf Halaçoğlu belgede Halife 2. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'na sipariş edilen içkilerin listesinin olduğunu söyledi.

Halaçoğlu'nun paylaştığı listede yer alan içkilerin miktarı şu şekilde:

24 şişe kına şarabı

300 şişe bordo şarabı

2 anbar Viyana birası

24 şişe porto şarabı

İLBER ORTAYLI DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Daha önce tarihçi İlber Ortaylı, Kafa dergisinde "Padişahların bir günü" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Osmanlı padişahlarının alkol ve tütün tüketmelerini gündeme getirmişti.

Ortaylı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dördüncü Murat'ın kendisi hem içki içer hem de bazen afyon kullanırdı. Fakat bunların kamuda kullanılmasına asla izin vermez ve yasağa uymayanları son derece feci şekilde cezalandırırdı. Dördüncü Murat'ın içtiği hatta içmediği zamanlar paranoyasının azdığı biliniyor."

"İkinci Abdülhamit veliahtken bazı içkileri ölçülü bir şekilde içer, kardeşi Vahdettin'e de ikram eder. Ama sonra keser. İkinci Beyazıt da öyle, gençken içmiş, sonra kesmiş tamamen." İlber Ortaylı, katıldığı bir televizyon programında Abdulhamid'in esrar içtiğini belirtmişti."