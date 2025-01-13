Türk tarım devi iflasın pençesinde. 40 ülkeye ihracat yapıyor

Konkordati takip'te yer alan bilgilere göre, Aydın merkezli Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Onel Tarım, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle iflas sürecine girdi. Kuru meyve sektöründe dinamik bir oluşum olan Onel Tarım, kuru kayısı, kuru incir, hurma başta olmak üzere bir çok meyveyi işleyerek 40 ülkeye ihraç ediyordu.

Konkordati ilan eden dev şirket, gıda güvenliğini sağlamak için, X-Ray, lazer ayırıcılar, metal dedektörler ve fabrikada bulunan dahili laboratuvar anahtar parametremiz ve makinesi kullanıyor.

Fabrika quadro bag, doypack, pillow bag, thermovacuum ve daha birçok otomatik paketleme yardımcı programlarla 100 gr'lık paketlerden 12,5 kg'lık kutulara kadar perakende paketlemede özel marka taleplerine de cevap veriyor.

Girdiği ekonomik krizden kurtulamayan dev şirket konkordato talep etti.

Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Onel Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi ve Nateks Organik Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi 2 Ocak 2025 tarihinde geçici mühlet kararı aldı.

Mahkeme, konkordato sürecinin 3 ay boyunca devam etmesine ve bu süreçte Mürşit Uz’un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Karara göre, alacaklılar, ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün içinde itirazda bulunarak konkordato mühleti verilmesine gerek olmadığına dair taleplerde bulunabilecek.

Ayrıca, alacaklılar konkordato talebinin reddini isteyebilecek. Konkordato duruşması, 26 Mart 2025 tarihinde saat 10:20’de yapılacak.