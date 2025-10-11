Yeniçağ Gazetesi
Türk tarımının kalbi 2 baraj kurudu. Ağaçlar ve sebzeler susuz kaldı

Bursa Ovası’nın can damarı Gölbaşı ve Demirtaş barajları kuraklık nedeniyle kurudu. Tarım arazileri susuz kalırken, çiftçiler acil önlem talep ediyor, bölge halkı yağmur duasına çıktı.

Bursa’nın tarım cenneti Osmangazi ve Kestel ilçelerinde bulunan Gölbaşı ve Demirtaş barajları, kuraklığın etkisiyle adeta can çekişiyor.

1938’den beri Bursa Ovası’nın verimli topraklarını sulayan Gölbaşı Barajı, Uludağ’ın kar sularıyla besleniyor. 320 bin metreküp gövde hacmine sahip baraj, 2 bin 100 hektarlık tarım arazisine hayat veriyor.

Bölgenin coğrafi işaret tescilli deveci armudu, Santa Maria armudu, Bursa şeftalisi, siyah inciri ve Napolyon kirazı gibi ürünleri bu suyla yetişiyor.

Ancak bu yıl su seviyesi kritik seviyelere geriledi, baraj yatağında derin çatlaklar oluştu. Osmangazi’deki Demirtaş Barajı da benzer bir kaderi paylaşıyor.

Demirtaş, Ovakça, İsmetiye ve Karabalçık’taki tarım alanlarını sulayan baraj, Karaincir bahçelerinin ana su kaynağı.

Dron görüntüleri, her iki barajda suyun 300 metreye varan çekilmesini ve zemin çatlaklarını gözler önüne seriyor. Çiftçiler, tarımsal üretimin sekteye uğramasından endişeli.

Bölge halkı, 2025-2026 sezonunda bol yağış umuduyla dua ederken, yetkililerden acil önlem bekliyor. Kuraklığın etkileri sadece tarımla sınırlı değil. Bölge sakinleri, baraj göletlerinde biriken çöplerin temizlenmesi için çalışma talep ediyor.

Kaynak: İHA
